強震震到晶圓廠！台積電復機拚100% 恐損失數十億

護國神山台積電、中科12吋晶圓廠與竹科廠傳出部分機台設備，需要停機調校，可能損失數十億元。（示意圖／東森新聞）





地震發生當下，也把不少工程師全叫回竹科，各大晶圓廠第一時間啟動應變，台積電和多家半導體廠，都有部分設備停機檢查，而台積電更可能損失數十億元，今天要拚百分之百復機，而其中關鍵的石英爐管，也成為最大挑戰，竹科管理局最新回應，廠商產線都正常。

大半夜一台台轎車，出現在往竹科的主要幹道。27號規模7.0強震，讓工程師全跑回公司，因為晶圓代工與記憶體廠全面啟動應變機制，其中護國神山台積電，中科12吋晶圓廠與竹科廠傳出部分機台設備，需要停機調校，可能損失數十億元，兩天過去要拚百分之百復機水準。

資深產業顧問陳子昂：「一兩天就可以恢復，所以對營收對毛利雖然有影響，但影響的範圍不大。」

地震衝擊半導體廠，真正關鍵的就是這比玻璃還純淨的核心設備石英爐管，主要防止晶圓受汙染，但石英材料硬又脆，在劇烈搖晃時，可能因為碰撞而毀損，不只台積電，力積電旗下晶圓廠也受損，裝機和校準時間延長，南亞科聯電世界先進，也都持續在確認狀況。

竹科管理局副局長游靜秋：「目前廠商都還持續在檢查，就是相關的設備跟產線，那不過已經目前就是，廠商的產線目前還算正常。」

地震一來，影響各大廠，畢竟產能實在吃緊，台積電傳出已經和客戶溝通，要從2026年開始，連續四年調漲，三奈米以下先進製程報價，預估看漲3％－10％，明年資本支出更會衝高，往420億到450億美元的歷史高檔水準邁進。

資深產業顧問陳子昂：「台積電的毛利率，應該能夠維持在55％以上，所以漲價跟客戶溝通的結果，客戶也都能接受，那當然最主要是反映，目前AI基礎建設啊，是那個正式，急如薪火的進行。」

地震衝擊難免，但產線可控加快復機，市場更關注，明年一月台積電法說會，還會再帶來，更好的成績單。

