強震震落海砂屋磁磚 石一佑促市府加速危老處理

（記者陳志仁／新北報導）台灣東部海域27日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，新北市最大的震度達4級；板橋區中山路二段539巷一處建物因地震出現外牆磁磚剝落、掉落的情形，所幸未造成人員傷亡，相關單位已第一時間到場處置。

民進黨新北市議員石一佑指出，該棟建物屬於海砂屋，目前正進行「新北市擬訂事業計畫及權利變換計畫案報核」程序，但因公務體系的審查流程冗長，案件長期卡關，導致改建進度遲遲無法推動；她於地震後前往現場關心時，已實施道路封閉與交通管制，並請清潔隊協助清除掉落磁磚，避免二次危險。

廣告 廣告

圖／新北市議員石一佑於地震後前往現場關心時，已實施道路封閉與交通管制，避免二次危險。（新北市議員石一佑提供）

石一佑也感謝清潔隊的同仁、板橋區公所區長陳奇正、振義里長呂志祥，在第一時間到場拉設封鎖線，迅速完成初步應變處置；新北市土木技師公會理事長賴建宏亦表示，經初步檢測，該建物目前尚無立即坍塌危險，但仍需持續監測與後續的處理。

石一佑說，已請工務局、城鄉局及板橋區公所進行跨局處的協調，預計一週內召開說明會，向住戶說明處理方向與時程，也呼籲市府應加快處理危及公共安全的危老與海砂建築，不要等到發生重大的傷亡事件後才檢討補救；同時提醒民眾行經事故周邊務必提高警覺，切勿靠近封鎖區域，並配合現場人員指揮。

更多引新聞報導

東部海域規模7.0強震 新北巡檢橋梁道路、平溪坍方搶修

石一佑揭新埔民生地下道爆爛尾 捷運局急終止契約止血

