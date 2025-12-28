強震首死亡？工友爬梯摔落「頭部重創不治」 新北教育局回應了

即時中心／黃于庭報導

暗夜驚魂！昨（27）晚23時5分，宜蘭東方海域發生規模7.0強震，最大震度4級，強度僅次於921大地震、去（2024）年0403強震，各地也陸續傳出災情。新北市五股區某國小內，有名62歲的工友疑似地震後查看漏水，爬梯時不慎跌落，撞擊後腦勺不治。對此，新北教育局回應，已請學校成立應變窗口，依家屬意願協助處理後續撫卹慰助。

據悉，昨晚地震發生後，該名林姓工友至學校地下室拿鋁梯上樓，查看水管損壞情形；不過爬梯時不慎跌落，頭部有明顯外傷，到院前已死亡。目前警方已通知校方人員及家屬製作相關筆錄，報請新北地檢署相驗釐清死因。

對此，新北教育局回應，該局與學校深感哀痛，也向家屬致上深切慰問，目前詳細意外事件原因仍尚待釐清；另已請學校成立應變窗口，全程關懷家屬並依家屬意願協助處理後續撫卹慰助等相關權益。

校方則指出，該名工友服務逾30年，對學校環境相當熟悉，平日十分關心校園狀況，因27日深夜地震後心繫學校安全，責任感重的他主動返校巡視並搶修水管破裂。事件發生後，學校已依規完成校安通報，並啟動同仁及師生關懷支持機制，必要時由輔導與心理專業人員協助，共同守護校園安定。

