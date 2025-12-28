強震驚醒蘭陽園區袋鼠亂竄 「這動物」淡定散步網驚呆

地震動物反應曝！狐蒙袋鼠亂竄，水豚君淡定。（圖／TVBS）

宜蘭壯圍蘭陽動植物王國的動物們在27日深夜發生的規模7.0強震中展現了各自獨特的反應，從監視器畫面可見，地面劇烈震動時，園區內的狐蒙因驚嚇而瘋狂逃竄，袋鼠則緊張地亂竄尋找安全處，而水豚則表現出驚人的鎮定。園區業者在地震後立即透過監視器檢查各種動物狀況，發現不同動物因其天性而有截然不同的應對方式，有些立即尋找掩護，有些則很快恢復平靜。

強震發生時，園區業者Eva立即查看監視器，觀察到動物們依照各自天性做出反應。她表示，狐蒙在地震發生的瞬間，立即從原本守衛的位置鑽進地洞尋找掩護，展現出野生動物的本能反應。這種行為反映了狐蒙高度警覺的天性，面對危險時會迅速尋找安全處。

袋鼠們在地震期間同樣表現得非常緊張，原本應該是牠們休息的時間，卻因地震而全部驚醒並跳起來，在園區內瘋狂奔竄。Eva觀察到，地震結束後約15分鐘，袋鼠們才逐漸平靜下來，回到原地休息。袋鼠的這種反應同樣源於其敏感的天性，對環境變化有高度警戒心。

相較於狐蒙和袋鼠的激烈反應，水豚的表現則截然不同。監視器畫面顯示，雖然在震動初始時水豚似乎有些驚嚇，但僅數秒後就恢復正常，在棲息地內悠閒地晃來晃去，展現出驚人的淡定。這種反差明顯的行為源於水豚溫和的性格和較高的環境耐受度，遇到突發狀況時會先停下來觀察再決定行動。

這次地震意外展現了動物們各自不同的特性和應對機制。高度警戒型動物如狐蒙和袋鼠，對聲音和震動非常敏感，容易緊張並做出激烈反應，本能驅使牠們立即逃命或尋找掩護。而性格溫和如水豚的動物則展現出較高的耐受力，即使在強震中也能保持相對鎮定。這些不同的反應不僅反映了動物們的天性差異，也為觀察動物行為提供了一個獨特的視角。

