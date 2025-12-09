強震驚魂！東大門夜市200公斤招牌斷裂 險砸路人

花蓮近海8號晚間發生芮氏規模5.7地震，最大震度達4級，位在東大門夜市原住民一條街入口，一個重達約200公斤的招牌，因為劇烈搖晃突然掉落，險些砸傷路過民眾，監視畫面曝光，讓人看了捏了一把冷汗。

畫面曝光！ 200公斤招牌斷裂掉地民眾急跳開

裝置藝術招牌原本高掛半空。圖／台視新聞

地震劇烈搖晃，招牌接縫鬆脫瞬間往下墜落。圖／台視新聞

招牌重重砸向地面，路過的民眾險些被砸中，嚇得急忙閃躲。圖／台視新聞

掉落的招牌是一個重達約200公斤的裝置藝術，疑似接縫生鏽，禁不起劇烈搖晃，整塊斷裂鬆脫，重重砸向地面！原民處找來廠商與攤商共同會勘受損設施，原民處表示，將依檢修結果決定招牌要補強或是拆除重建，處長馬呈豪說明，趁這次的機會重新檢修設施設備，安全的話，會再有一些補強，有安全疑慮的，今天會整個拆掉重新再做一個。

廣告 廣告

東大門夜市是花蓮著名觀光景點，這次受地震影響，也讓夜市安全再度受到檢視。相關單位恐須加強巡檢與維護，避免類似意外再次發生，否則砸傷民眾後果恐不堪設想。

花蓮／陳勁曄、呂珮岑、黃鈺君 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

一早地牛翻身！06：48花蓮近海發生規模4.4地震 全台9縣市有感

地牛翻身！15：01花蓮壽豐鄉發生規模4.1地震 最大震度3級

花蓮縣府誤發堰塞湖保全戶疏散警報 消防局長道歉：交班提醒不夠精準