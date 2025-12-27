強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命

生活中心／程正邦報導

深夜強震，新北市板橋區中山路二段一處社區大樓磁磚嚴重剝落。（圖／@teresa_wu1208提供 Threads）

昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，雙北地區震度達 4 級。強烈搖晃不僅驚醒民眾，更再度震出老舊建築的居住安全危機。新北市板橋區一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的 60 秒生死瞬間。

生死一分鐘：住戶驚見「大石頭」從天而降

事發地點位於板橋區中山路二段的一處大樓社區。地震發生時，該建築 7 樓外牆不敵劇烈晃動，大量瓷磚與水泥塊瞬間崩落，重重砸向行人通行區域。

一名住戶在社群平台threads發文還原驚悚經過，直呼「差點就沒命了」。該住戶表示，自己剛走過家門口不到一分鐘，後方隨即傳來如爆炸般的巨響，回頭一看，地上已滿是碎裂的水泥塊與大片磁磚。他驚魂未定地感嘆：「如果當時腳步慢一點，或停下來回個訊息，現在照片裡躺在地上被圍起來的人，可能就是我。」

住戶出門差點被樓上掉落的水泥塊砸到，痛斥政府是不是要出人命才會重視都更問題。（圖／@teresa_wu1208提供 Threads）

老建築隱憂：外牆剝落已非首例

據了解，該社區外牆老舊問題由來已久，周邊早已張貼多張「注意掉落物」的警告告示，但此次 7.0 強震產生的強大剪力，讓防範措施形同虛設。現場掉落物不僅有薄磁磚，甚至包含沉重的水泥結構塊，住戶形容就像是「從天而降的大石頭」，若砸中行人，後果不堪設想。

住戶沉痛控訴：都更審核牛步，難敵建築老化

這場強震也意外揭露了該社區卡關多年的都更困境。發文住戶質疑，該社區目前正處於「新北市擬訂事業計畫及權利變換計畫案報核」流程中，雖然居民已有高度共識，但程序在公部門層層審核下已歷時多年，遲遲未有進展。

「都更的速度，似乎已經趕不上建築崩塌的速度。」住戶無奈向新北市政府喊話，質疑這類隨時可能奪命的老建築，究竟還要等待多久才能改建？難道非要等到發生人命關天的大事，相關單位才會加速審查？

