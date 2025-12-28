「強震+大雨」蘇花公路落石砸中賓士 車內2人心驚躲過一劫

蘇花公路台9線161K處28日上午發生落石砸車事件。圖非事發地點。翻攝公路總局即時影像



宜蘭外海27日晚間11時06分發生芮氏7.0強震，蘇花公路東澳路段（台9線116.1公里）今日上午發生落石案件，一輛恰巧行經的賓士轎車被砸中，幸好車上駕駛與乘客未受傷。

蘇澳警分局東澳派出所28日上午7時許接獲民眾報案，說明台9線116.1公里發生落石砸車事件，到場後得知47歲賓士女駕駛載著一名友人從東澳北上往南澳方向行駛時，突然被25公分X 20公分大小的落石砸中，轎車右前車頭損壞，幸好車內兩人沒有受傷。

員警推估，近日連日大雨，再加上昨日地震，造成山坡上的土石滑落，提醒民眾近日行經蘇花公路務必注意路況，應開大燈、減速慢行，確保安全。

自昨晚地震後，網友們在臉書粉專「以蘇花公路即時路況為主的平台」版主提醒蘇花路廊經巡查全線可通行，不過邊坡土石不穩定，非必要請暫時勿進入山區道路，有網友則留言提到最新路況，「東澳到南澳路段都是大大小小的落石」、「希望大家都平安」。

