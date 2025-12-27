強震一搖水塔破裂 龜山民宅樓梯成小瀑布

▲宜蘭外海深夜發生規模7.0地震，桃園龜山銘傳大學附近一處租屋疑似水塔破裂，逃生梯間大量漏水如瀑布，住戶邊逃生邊閃躲。（圖／zankai_0203授權提供）

[NOWnews今日新聞] 27日晚間11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，劇烈搖晃幾乎全台有感，不少民眾嚇得緊急逃生避難。

桃園龜山一處位於銘傳大學附近的租屋處，也傳出驚險狀況。有住戶指出，地震發生後疑似因劇烈搖晃導致水塔破裂，逃生梯間瞬間出現大量漏水，水流不斷自上方傾瀉而下，整個樓梯間宛如小型瀑布。

該名民眾隨後在 Threads 分享逃生畫面，只見梯間水勢驚人，只能一邊奔跑，還要一邊閃躲掉落在地上的磁磚，原PO還自嘲寫下「戰地記者⋯水塔漏水」。畫面曝光後引發網友熱議，有人直呼「目前看到最慘的就是這裡」，這一次的地震確實讓人看了仍心驚。

