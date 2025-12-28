強震7.0釀災！平溪106線「土石坍方」雙向封閉 全力搶修中

昨（27日）晚宜蘭發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度達4級，也出現零星災情，新北市平溪區的106線72.3公里處出現土石坍方，釀成全線封閉，目前相關人員機具全力搶修中。

坍方現場。 （圖／新北市工務局提供）

新北市工務局長馮兆麟表示，地震發生後第一時間即依災害防救計畫啟動應變機制，加強巡檢全市48座橋梁及重要道路狀況，並要求工地自主檢查，以掌握災情確保公共安全，保障市民生命財產安全。近日仍發生餘震的可能，請市民朋友務必提高警覺，注意自身安全。

12月27日深夜在宜蘭外海的規模7.0地震釀成災情。 （圖／中央氣象署提供）

在山區道路方面，工務局表示，平溪區106線72.3公里處往瑞芳方向發生邊坡土石滑落，範圍長約20公尺、高50公尺，影響雙向通行。已於平溪端及瑞芳端設立交通管制點，目前區公所與養工處調派重型機具進場搶修，預計今日下午3點開放單向通車，將盡速搶修恢復雙向通車。

馮兆麟提醒，近日仍可能發生餘震，請市民提高警覺，注意自身安全，行經山區道路或老舊建築物周邊多加留意，如發現異常情形可即時通報相關單位，共同維護公共安全。

