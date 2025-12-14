強風來襲！全台16縣市「陸上強風特報」屏東風勢最猛

中央氣象署今(14)日針對16縣市發布陸上強風特報。 圖：取自中央氣象署官網

[Newtalk新聞] 中央氣象署今(14)日針對部分縣市發布「陸上強風特報」。受東北風明顯增強影響，14日上午起至明日晚間，全台多地有強風發生機率，其中屏東縣局部地區風勢最強，有平均風9級以上發生的機率。

氣象署指出，近日東北風明顯偏強，14日上午至15日晚間屏東縣局部地區有平均風力達9級以上，或陣風11級以上發生的機率，目前已升為「陸上強風特報」橙色燈號；新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣及連江縣局部地區等15縣市，則有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，發布黃色燈號示警。

廣告 廣告

氣象署說明，橙色燈號屬警戒等級，應避免非必要戶外活動，並防範路樹、不堅固建築或固定物遭強風吹落、倒塌造成危害；行車中民眾應尋找安全地點停車避風，並留意大眾運輸停駛及國道與高架道路降速封閉訊息。

至於黃色燈號地區，民眾在戶外活動時也應提高警覺，留意強風吹落物品，戶外工作者須注意安全，同時加強固定戶外物品；駕駛人請減速慢行，並留意公共運輸可能出現的延誤情形。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雲林斗南清晨車禍 3車相撞2人OHCA、2人輕重傷

回應「台灣有事」！中俄轟炸機罕見巡航日本 中國專家示警：恐成新常態