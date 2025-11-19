台中梧棲18日遭遇強勁東北季風侵襲，一間手搖飲店招牌被強風吹落，傾斜垂掛並砸到路邊機車，所幸無人傷亡！監視器畫面記錄，手搖飲店騎樓下腳踏車先被吹倒，隨後招牌應聲墜落。氣象署觀測顯示，當晚梧棲地區陣風已達9級強度。彰化海線地區也遭受強風侵襲，漁塭內的水被吹起如小浪般，甚至拍打到路上。

強風侵襲！台中梧棲手搖飲店招牌墜落 外送員逃過一劫。(圖／民眾提供)

台中梧棲18後遇強勁東北季風侵襲，一間手搖飲店招牌被強風整個吹落，傾斜垂掛砸到路邊停放機車，幸好沒有砸到人，氣象署觀測顯示，當晚梧棲區陣風達9級。強風不僅影響梧棲區，彰化海線地區也同樣遭受強風吹襲。

強風襲台中！招牌垂掛砸車 驚險畫面全都錄。(圖／民眾提供)

當天晚間，台中梧棲文化路上的一家手搖飲店招牌被強風吹落，監視器畫面記錄了整個過程。畫面顯示，手搖飲店騎樓下的腳踏車先被吹倒，隨後一名剛領完餐的外送員正準備牽車離開，才後退幾步，招牌就應聲墜落。目擊民眾表示，掉落的招牌傾斜垂掛，有一邊砸到路邊停放的機車，車主看到愛車可能受損，顯得十分憂心。幸運的是，事發當時沒有行人經過，避免了人員傷亡。

梧棲地區也受到強風影響，機車被吹倒。(圖／TVBS)

梧棲地區的童綜合醫院周邊也受到強風影響，停放在附近的機車和腳踏車有些已被吹倒。等候公車的乘客被風吹得又冷又站不穩，紛紛躲到柱子旁避風。坐車來看診的民眾在一樓下車時更需用力對抗強風才能開關車門，所幸院方安排志工和警衛在門口協助民眾。

彰化魚塭被吹成小浪花！(圖／TVBS)

彰化芳苑地區的風力發電機組在強風中持續高速運轉，當地魚塭內的水被強風吹起如小浪般拍打，甚至被吹到馬路上。這些魚塭主要用於養殖蛤蜊。芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐表示，當地居民已經習慣這樣的天氣狀況，這種強風是東北季風帶來的海線地區日常現象，無論風多大，當地居民仍然照常工作。

