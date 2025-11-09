強風先報到！北市東區老舊大樓窗戶「高處墜落」 險砸人車

北市東區一棟大樓11/9整扇窗戶從高樓墜落。讀者提供



鳳凰颱風目前仍距離台灣有一段距離，但是似乎強風已經先報到。因外圍環流影響下，台北市今天（11／9）部分地區午後開始吹起強風，尤其是高樓旁常會颳起強風。就在北市大安區敦化南路一段，一棟老舊大樓的窗戶今天下午竟從高處墜落，差點砸中路過的人車。

北市警局敦化南路派出所員警，今天9日下午1時許巡邏行經敦化南路一段時，直擊發現該處老舊大樓窗戶因破損而掉落，警方立即前往查看，該戶屋內正在整修，窗戶不敵強風遭吹落，也立即連繫大樓管委會，由保全迅速將碎玻璃清除完畢，管委會也聯繫屋主到場將其餘窗戶加固，防止二次吹落。

大安分局呼籲，若民眾發現住家外牆或窗戶有損壞，或是氣象報導有颱風來襲，應儘速通報管委會或專業技師檢修，以免發生憾事。

