強風巨浪照樣侵擾！中國海警再闖金門海域 海巡署頂9級陣風併航驅離

中國海警今日下午再度侵擾金門海域，遭海巡署強制驅離。（海巡署提供）

中國海警再度侵擾金門海域。海巡署金馬澎分署第12巡防區19日下午偵獲4艘中國海警船編隊集結，隨後闖入金門限制水域。面對平均風力6至7級、陣風達9級、浪高約3公尺的惡劣海象，海巡署立即派艇迎浪前出，採取併航監控，歷經近2小時周旋，成功將對方全數驅離。

惡劣海象 為何仍強行闖入？

金馬澎分署指出，19日14時許，雷達偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，立即啟動應變機制，調派巡防艇前推至限制水域預置部署。14時50分左右，中國海警「14605」「14529」「14603」「14533」等4艘船，採兩兩一組方式，分別自料羅東方及烈嶼南方相向航行，闖入我方限制水域，再度以編隊方式進行侵擾。

海巡艇隨即採取「一對一」方式緊迫併航，全程監控其動向，並以中、英文無線電廣播，嚴正要求對方轉向離開，防止其持續深入我方海域。

海巡如何在強風巨浪中應對？

金馬澎分署表示，當時海況相當惡劣，但海巡同仁仍堅守崗位、穩定操船，在強浪中與海警船周旋。最終在持續監控與廣播驅離下，中國海警船於16時52分全數轉向，航出金門限制水域。

金馬澎分署強調，中國海警在海象極差的情況下仍執意編隊侵擾，罔顧自身與周邊船舶航行安全，屬不專業且不理性的行為。海巡署重申，守護我方禁止與限制水域、維護國家主權，是海巡責無旁貸的任務，未來將持續全天候維持高強度監偵與即時應處，對任何侵擾行為即時監控、堅決驅離。

