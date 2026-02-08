強風暴雪癱瘓空運！濟州國際機場緊急關閉5小時 155航班被迫取消

濟州島因暴風雪影響，濟州國際機場一度關閉5小時，機場大廳出現大量旅客滯留。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

今（8）日南韓濟州國際機場受強風與大雪影響，一度關閉跑道、全面暫停航班起降，經過約5個小時除雪作業後才恢復運作；據悉，至少155航班被迫取消，機場大廳有大量旅客滯留。南韓氣象廳公開資料顯示，截至當地時間上午8時30分，濟州島山區積雪厚度超過20公分，市區積雪也有3.4公分厚。

根據韓媒《뉴시스》報導，濟州島自昨（7）日晚間有大量降雪，濟州國際機場嚴重受到影響，跑道有許多積雪，機場方面在今日清晨4時左右開始除雪作業，而暴風雪造成能見度低，跑道一度關閉5個小時。機場方面指出，機場自今日上午11時恢復營運，跑道開放後首架降落航班為上午11時16分降落、由澳門出發的德威航空TW650航班，機上載有165名乘客。

機場指出，截至上午11時，包括預先取消的航班，總共有155班航機因暴風雪被迫取消，其中抵達83班和出發72班。有許多準備離開濟州島的旅客因航班臨時取消，只能湧入機場大廳等待或尋找替代方法，導致現場出現擁擠的情形。

南韓氣象廳表示，濟州全境已發布大雪特報，山區積雪每小時約1至3公分，其餘地區也有每小時約1公分降雪。至上午8時30分，漢拏山御里牧積雪21.4公分、沙濟比19.5公分、三角峰18.1公分，濟州加時里12.5公分、松堂10.5公分、漢南10.9公分、山川壇8.4公分、表善9.5公分、南元7.1公分，濟州市區亦達3.4公分。

面對惡劣天候，當局自前一天下午3時30分起已啟動一級緊急應變機制，並轉為24小時待命狀態。自當日凌晨4時起動員118名人力、53輛設備及531公噸融雪劑，連夜進行道路除雪作業。相關單位以主要幹道及通往機場、港口的聯外道路為優先清理路段，後續再逐步擴大至其他區域。

另外，為確保行車安全，當局已全面封閉多條山區道路，有的僅開放加裝雪鏈車輛通行；漢拏山國立公園7條登山步道也全面暫停開放。氣象廳預估降雪將持續至當晚，伴隨每秒約20公尺強風，惡劣天候恐延續至9日清晨；同時提醒民眾，往返濟州的空中與海上交通可能持續受影響，旅客出發前務必先確認航班與船班最新資訊。

