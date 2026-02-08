強風暴雪癱瘓空運！濟州國際機場緊急關閉5小時 155航班被迫取消
今（8）日南韓濟州國際機場受強風與大雪影響，一度關閉跑道、全面暫停航班起降，經過約5個小時除雪作業後才恢復運作；據悉，至少155航班被迫取消，機場大廳有大量旅客滯留。南韓氣象廳公開資料顯示，截至當地時間上午8時30分，濟州島山區積雪厚度超過20公分，市區積雪也有3.4公分厚。
根據韓媒《뉴시스》報導，濟州島自昨（7）日晚間有大量降雪，濟州國際機場嚴重受到影響，跑道有許多積雪，機場方面在今日清晨4時左右開始除雪作業，而暴風雪造成能見度低，跑道一度關閉5個小時。機場方面指出，機場自今日上午11時恢復營運，跑道開放後首架降落航班為上午11時16分降落、由澳門出發的德威航空TW650航班，機上載有165名乘客。
機場指出，截至上午11時，包括預先取消的航班，總共有155班航機因暴風雪被迫取消，其中抵達83班和出發72班。有許多準備離開濟州島的旅客因航班臨時取消，只能湧入機場大廳等待或尋找替代方法，導致現場出現擁擠的情形。
南韓氣象廳表示，濟州全境已發布大雪特報，山區積雪每小時約1至3公分，其餘地區也有每小時約1公分降雪。至上午8時30分，漢拏山御里牧積雪21.4公分、沙濟比19.5公分、三角峰18.1公分，濟州加時里12.5公分、松堂10.5公分、漢南10.9公分、山川壇8.4公分、表善9.5公分、南元7.1公分，濟州市區亦達3.4公分。
面對惡劣天候，當局自前一天下午3時30分起已啟動一級緊急應變機制，並轉為24小時待命狀態。自當日凌晨4時起動員118名人力、53輛設備及531公噸融雪劑，連夜進行道路除雪作業。相關單位以主要幹道及通往機場、港口的聯外道路為優先清理路段，後續再逐步擴大至其他區域。
另外，為確保行車安全，當局已全面封閉多條山區道路，有的僅開放加裝雪鏈車輛通行；漢拏山國立公園7條登山步道也全面暫停開放。氣象廳預估降雪將持續至當晚，伴隨每秒約20公尺強風，惡劣天候恐延續至9日清晨；同時提醒民眾，往返濟州的空中與海上交通可能持續受影響，旅客出發前務必先確認航班與船班最新資訊。
看更多 CTWANT 文章
家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性
摜殺跌停還能買？ 兆赫營收年增129％遭外資提款
搭地鐵撿到皮夾 照護員丟郵筒歸還「1動作」挨告：被貼上犯罪者標籤
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
全台凍感升級！「雲街」極冷空氣殺到：氣溫恐再暴跌一波
今（7）日寒流南下，中央氣象署針對11縣市發布低溫特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書分享一張衛星雲圖，指出「雲街」正持續往南移動，等到雲街抵達台灣時，氣溫還會明顯再降一波。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
全台急凍！11縣市亮低溫橘燈 鄭明典示警：入夜後「輻射冷卻」接棒 未來7日天氣一覽
農曆新年將至，強烈寒流卻在年前搶先報到！中央氣象署今日上午持續發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。最冷時間點落在今日下半天至明日清晨。隨著雲系消散，入夜後輻射冷卻效應將發威，基隆、新北、新竹、宜蘭等地已亮起「非常寒冷」的橙色燈號，局部空曠地區恐出現6度甚至更低的極端低溫。
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
快訊／又濕又冷！4縣市大雨特報 一路下到明早
今（7）日寒流報到，各地氣溫明顯驟降，此外，受東北季風影響，部分地區有局部大雨發生的機率，氣象署於14時5分發布大雨特報，提醒4縣市雨勢將持續到明日清晨。
寒流發威周日最冷！11縣市列低溫警戒「苗栗體感僅2度」 百岳有望降雪
氣象署指出，影響時間將自7日下午起至8日晚間。屆時，橙色燈號（非常寒冷）地區包含：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣，代表局部地區恐出現10度以下低溫。黃色燈號（寒冷）地區為：新竹市、苗栗縣、台中市及花蓮縣，提醒民眾加強保暖措施。根據氣象...
今年首波寒流報到越晚越冷 氣象署下修雪線到1000公尺
生活中心／李世宸、蔡承翰、陳威余、SNG 台北報導寒流報到，一早太平山已經出現6度低溫，路面出現結冰，但並沒有下雪，氣象署下修雪線到1千公尺，包括大屯山、七星山山頂都可能降雪。氣象署提醒，週六越晚越冷。估計這波寒流最冷可能出現周日和周一，周二才會逐漸回暖，但下周四可能還有一波冷氣團報到。
寒流急凍12縣市！1縣市最低下探6度 下週「短暫回暖」時間曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導回暖才沒幾天，寒流又要來了！中央氣象署今（7）日針對12縣市發布低溫特報，多地清晨低溫跌破10度，連江縣更下探6度，體感...
全台急凍！寒流發威北部探5度 七星山、大屯山有望飄雪
氣象署指出，週日至週一清晨是這波寒流最嚴寒階段，其中週日白天北台灣僅約 8至13度，中台灣約 10至17度，南台灣則約 11至22度。預測北部與宜蘭低溫可達 5至10度，輻射冷卻效應下，週一清晨竹苗地區恐跌破6度。氣象預報員鄭傑仁補充，這波寒流水氣充足，南部、台東3000公尺以...
寒流殺到！今全台溜滑梯式急凍 越晚越冷最凍時刻下探6度
寒流正式叩關！揮別前幾日的溫暖天…
快訊／台灣2分鐘內「2次地震」 震央一東一西
快訊／台灣2分鐘內「2次地震」 震央一東一西
陽明山可能交管！寒流南下「周日體感僅2℃」 1000公尺山區有望降雪
寒流明天南下，氣象署表示，各地會持續降溫，且水氣偏多，明天（2/7）基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有雨；後天是這波最冷的時候，苗栗體感溫度最低僅剩2℃，明晚到後天桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪；北市府則表示，若氣象署宣布下雪，陽明山地區將實施交通管制，屆時請民眾遵循警員指揮。
寒流殺到！今起「越晚越冷」 北部山區有望降雪
即時中心／林耿郁報導今（7）天寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，晚間南部地區亦有零星短暫雨。
日本大選遇寒流大雪攪局！ 部分選民提前投票
日本眾院大選將在8號登場，碰上寒流攪局，北海道風雪交加，一片白濛濛，日本氣象廳針對北海道日本海沿岸發布「暴風雪警報」，而且連東京市區都有下雪機會。不少選民提前投票，各地投開票所嚴陣以待，準備除雪工具，
寒流凍3天體感恐2-4度！「陽明山」有望降雪
寒流凍3天體感恐2-4度！「陽明山」有望降雪