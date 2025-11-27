強風火勢蔓延! 澎湖紅羅村垃圾掩埋場火警竄濃煙
南部中心／廖璟華、劉尹淳 澎湖報導
澎湖縣的紅羅村垃圾掩埋場，27日凌晨1點多發生大火，場內堆放的廢棄物起火，伴隨東北季風而來的強勁風勢，火勢一度擴大延燒，經過一夜灌救仍有殘火，鄰近的成功橋上煙霧瀰漫，濃煙也影響3公里外的國小，校方啟動教室門窗緊閉、學生上課也戴起口罩，防堵空氣汙染。
大批消防人員獲報趕到現場，在四周圍布設水線灌救，還出動挖土機，翻動廢棄物，避免火勢悶燒。（圖／民視新聞）
半夜時分，掩埋場燃起熊熊大火，伴隨著強勁風勢，燃燒面積不斷擴散。大批消防人員獲報趕到現場，在四周圍布設水線灌救，還出動挖土機，翻動廢棄物，避免火勢悶燒。地點就在澎湖縣湖西鄉的紅羅村垃圾掩埋場，27號凌晨1點多突然發生大火，由於燃燒面積宛如一座小山丘，經過一夜灌救，仍有殘火燃燒。澎湖縣消防局第二大隊長陳永春表示，火勢已全部控制，目前消防局的救災人車，配合現場的挖掘機作業，進行射水灌救降溫。
大火濃煙影響3公里外的國小，教室門窗緊閉，學生上課也得戴口罩。（圖／民視新聞）
消防人員初步判斷，起火點位在掩埋場的北側，正值吹東北風的季節，火勢隨著強風延燒，一發不可收拾，滅火不易，消防局出動固定式砲塔強力灌救，但大火造成空氣汙染，鄰近的成功橋上煙霧瀰漫，濃煙也影響3公里外的國小，教室門窗緊閉，學生上課也得戴口罩。成功國小校長王天敏表示，先掛空汙器，再來是廣播勸導各班，盡量在教室裡面，如果出來的話務必戴口罩，體育課都盡量在室內。澎湖縣環保局副局長張宏安表示，今天早上8點AQI的數值檢測是64，目前空汙的數據是普通的狀況，我們持續也會去做火災現場的了解掌握，並且我們也會持續掌握TSP，跟PM2.5這些懸浮微粒的濃度情形。
幸好火勢已獲控制，沒有持續延燒，起火原因有待火調人員進一步釐清，不過火災濃煙可能飄往下風處，包括紅羅、西溪、成功等地區的民眾，外出務必戴好口罩。
原文出處：澎湖紅羅村垃圾掩埋場火警竄濃煙 強風一度擴大延燒、起火原因待釐清
