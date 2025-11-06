強風突襲 Nob Hill社區大樹橫倒阻街 居民驚魂未定
一場突如其來的強風暴雨於周三(5日)清晨席捲舊金山，多處街區遭肆虐。位於Nob Hill社區的一棵大樹不敵風力倒塌，橫跨整條街道，壓毀路邊兩輛車輛，並一度阻斷交通；很多街區路邊的垃圾桶被吹倒，垃圾四處吹散；灣區有部分社區停電。
據舊金山市府應急管理部門指出，暴風雨於凌晨4時左右進入舊金山市區，陣風達每小時50哩，部分高地區域如Twin Peaks與Nob Hill受影響最為明顯。位於Sacramento與Taylor街交界的一棵超過20年的老樹，在暴雨中根部鬆動、連根拔起，巨大樹幹橫倒在路中央，枝葉散落滿地，現場一度無法通行。
「我被巨大的聲音嚇醒，窗外閃著藍光，以為是變壓器爆了，結果看到整棵樹倒在馬路上。」住在附近的居民李太太回憶，雨水夾雜著風沙拍打窗戶，這區平常很安靜，「今天一早全是警報聲。」
舊金山消防局於早上6時左右接獲報案，派出多名消防人員與公共工程局（DPW）合作清理。市府表示，清理工作持續近三小時，已於上午9時前完成道路暢通。初步調查顯示，該樹根部早有腐蝕，加上連日潮濕土壤鬆軟，成為此次倒塌主因。
Nob Hill居民指出，該區許多街道兩旁樹木年代久遠，近年風暴頻仍，倒樹事故屢見不鮮。住戶王先生說：「我們喜歡這些老樹，但也希望市政府定期檢查，不要等出事才修。」他提到，去年冬季同樣有一棵松樹倒下，差點砸中停放的車。
據公共工程局統計，今年以來舊金山已出現超過60起與強風有關的倒樹事件，其中以Pacific Heights、Nob Hill與Sunset區最為集中。市府呼籲民眾，如發現樹木傾斜或土壤隆起，應立即致電311通報。
市府提醒駕駛人留意路況，行經樹木密集區時減速慢行，並避免將車輛停在高樹下。
另有華人居民表示，其放置在路邊的垃圾桶被強風吹倒，垃圾被吹散至街道。深夜聽到風聲「很大、很恐怖」。
氣象局提醒，強風可能吹倒樹木、掛斷電線並造成財產損失，並可能導致大範圍停電。舊金山應急管理局建議民眾充電手機、準備手電筒、注意交通及醫療需求，避免在樹木附近行走。由於風力破壞電力設施，灣區有部分社區出現停電，部分居民需依靠備用照明與電源。惡劣天氣亦影響舊金山國際機場航班，造成進一步延誤。
更多世界日報報導
波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功
參院第14次投票又沒過 聯邦政府關門邁35天
川普光環褪？民主黨贏2州長、紐約市長選舉重點一覽
其他人也在看
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 23 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最快「下週一發海警」！北轉逼近台灣 氣象署：3地區下到發紫
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，屆時颱風有北轉趨勢，預估下週二、三最影響台灣，北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 8 小時前
鳳凰颱風估今生成！3可能路徑曝 專家：恐達強颱等級
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，熱帶性低氣壓「TD29」，由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，而「準鳳凰」將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估「準鳳凰...CTWANT ・ 1 天前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 1 天前
準颱風鳳凰將生成！AI預估「將爆發性增為強颱」 是否侵台這2天是關鍵
關島附近的熱帶性低氣壓「TD29」預估在今（5）日生成鳳凰颱風，氣象署最新觀測，TD29今日凌晨2時中心位於北緯8.4度，東經143.0度，以每小時8公里速度，向北北西進行，並在11日、12日最接近台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
準鳳凰颱風「又大又強」全台有感！粉專曬1圖：螺旋相當明顯
位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣。氣象粉專表示，準鳳凰螺旋性相當明顯，在抵達菲律賓之前，會變成一顆又大又強的颱風。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
「鳳凰」颱風要來了？最快今成形 氣象粉專揭恐影響全台灣的1關鍵路徑
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導熱帶性低氣壓TD29今（5）日上午位於北緯8.0度、東經143.4度海面上，以每小時19公里速度朝北北西移動。氣象粉專「台灣颱風論...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰不排除登陸侵台！下週各地防「暴風大量致災雨」 暴風侵襲率曝
中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」已在凌晨2點生成，中心氣壓998百帕，凌晨2時的中心位置在北緯13.2度，東經114.3度，即在太平島北方310公里之處（鵝鑾鼻西南方1190公里之處），以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑250公里，10級風三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
準鳳凰颱風生成「恐直穿台灣」 巔峰強度超越強颱 各國預測路徑曝光
氣象專家林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，熱帶性低氣壓TD29由於生成位置及未來可能到達海域的環境條件，預估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，並循環境駛流場導引，繼續向西北方向前進，目前評估未來有3條可能路徑，其一是因太平洋高壓未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力也尚未南下，導致準鳳凰在一過東經130度就提早北轉，以拋物線方式來到日本南方海域，這也是目前對台灣影響最小的一條路徑。太報 ・ 1 天前