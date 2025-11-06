強風突襲 Nob Hill社區大樹橫倒阻街 居民驚魂未定

舊金山暴風雨襲擊，Nob Hill巨樹倒塌橫擋馬路。(記者李怡╱攝影)

一場突如其來的強風暴雨於周三(5日)清晨席捲舊金山，多處街區遭肆虐。位於Nob Hill社區的一棵大樹不敵風力倒塌，橫跨整條街道，壓毀路邊兩輛車輛，並一度阻斷交通；很多街區路邊的垃圾桶被吹倒，垃圾四處吹散；灣區有部分社區停電。

據舊金山市府應急管理部門指出，暴風雨於凌晨4時左右進入舊金山市區，陣風達每小時50哩，部分高地區域如Twin Peaks與Nob Hill受影響最為明顯。位於Sacramento與Taylor街交界的一棵超過20年的老樹，在暴雨中根部鬆動、連根拔起，巨大樹幹橫倒在路中央，枝葉散落滿地，現場一度無法通行。

「我被巨大的聲音嚇醒，窗外閃著藍光，以為是變壓器爆了，結果看到整棵樹倒在馬路上。」住在附近的居民李太太回憶，雨水夾雜著風沙拍打窗戶，這區平常很安靜，「今天一早全是警報聲。」

舊金山消防局於早上6時左右接獲報案，派出多名消防人員與公共工程局（DPW）合作清理。市府表示，清理工作持續近三小時，已於上午9時前完成道路暢通。初步調查顯示，該樹根部早有腐蝕，加上連日潮濕土壤鬆軟，成為此次倒塌主因。

Nob Hill居民指出，該區許多街道兩旁樹木年代久遠，近年風暴頻仍，倒樹事故屢見不鮮。住戶王先生說：「我們喜歡這些老樹，但也希望市政府定期檢查，不要等出事才修。」他提到，去年冬季同樣有一棵松樹倒下，差點砸中停放的車。

據公共工程局統計，今年以來舊金山已出現超過60起與強風有關的倒樹事件，其中以Pacific Heights、Nob Hill與Sunset區最為集中。市府呼籲民眾，如發現樹木傾斜或土壤隆起，應立即致電311通報。

市府提醒駕駛人留意路況，行經樹木密集區時減速慢行，並避免將車輛停在高樹下。

另有華人居民表示，其放置在路邊的垃圾桶被強風吹倒，垃圾被吹散至街道。深夜聽到風聲「很大、很恐怖」。

氣象局提醒，強風可能吹倒樹木、掛斷電線並造成財產損失，並可能導致大範圍停電。舊金山應急管理局建議民眾充電手機、準備手電筒、注意交通及醫療需求，避免在樹木附近行走。由於風力破壞電力設施，灣區有部分社區出現停電，部分居民需依靠備用照明與電源。惡劣天氣亦影響舊金山國際機場航班，造成進一步延誤。

