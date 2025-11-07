強颱海鷗侵襲越南釀1死 撤離數千人關閉6機場

海鷗颱風侵襲越南，至少已經造成一人死亡。

強烈颱風海鷗，繼侵襲菲律賓中部，對菲律賓造成嚴重破壞之後，昨（6）日晚間登陸越南中部海岸，風速達到每小時149公里。越南國營媒體報導，海鷗颱風侵襲越南，至少已經造成一人死亡。

報導說，越南的「多樂省」與「嘉萊省」，受海鷗颱風影響最大，多樂省有大批居民遭洪水圍困，向當局求助。越南當局已經事先撤離沿海地區數千人，並暫停6座機場運作，超過百架航班受到影響。

海鷗颱風先前侵襲菲律賓，引發嚴重洪災，造成超過140人死亡，另外有超過130人失蹤，菲律賓總統小馬可仕，已經宣佈菲律賓全國進入「災難狀態」。