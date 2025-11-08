強颱襲來？鳳凰直擊菲律賓後轉向台灣 粉專：未來時刻都是關鍵

即時中心／林耿郁報導

中度颱風「鳳凰」受副熱帶高壓引導，以每小時約40公里的速度快速向西移動，預計今（9）晚登陸菲律賓呂宋島，並於明（10）日進入南海後逐漸北轉，朝台灣直撲而來；專家研判，鳳凰強度今（9）日內可能增強為強烈颱風，進入生命週期巔峰！

嚴防風雨！臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰持續朝菲律賓方向移動，且後續若路徑無明顯變動，暴風圈預估將於週三（12）上午觸及台灣南部陸地，並於晚間影響中、南部地區；中心則有機會於週四（13）凌晨在彰化至台南一帶登陸，之後因撞上中央山脈，迅速減弱。

目前多數模式預估一致，鳳凰將直接侵襲台灣，路徑向西南偏離的可能性極低。不過，專家指出，週一（10）至週三（12）期間，颱風北轉角度與靠近台灣時的減弱速度仍是關鍵變數，影響各地風雨時程與強度。接下來「時時刻刻都是關鍵」，請大家提高警覺！





