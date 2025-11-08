強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高

氣象署提醒，鳳凰颱風強度變化與移動速度須持續關注，預計下週一發布海警，下週二發布陸警。 （示意圖／黃威彬攝）

中央氣象署表示，今年第26號颱風「鳳凰」預計將在本週六（9日）升級為強烈颱風，進入南海後逐漸北轉接近台灣。受其外圍環流與東北季風共伴效應影響，下週一、週二各地天氣將明顯轉變，北部與東半部出現顯著降雨，大台北、宜蘭與花蓮山區甚至可能達豪雨等級。氣象署預計將於下週一發布海上颱風警報，下週二進一步發布陸上警報。

氣象署預測鳳凰颱風將於下週三晚間至週四清晨最接近台灣，不排除登陸西半部，實際路徑仍有變數。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。

張竣堯表示，鳳凰颱風目前強度雖持續增強，但在穿越呂宋島後，受到不利海氣環境影響，預估將不再繼續增強，甚至可能略為減弱。根據目前路徑推估，最接近台灣的時間將落在下週三晚間至週四清晨，颱風中心不排除登陸台灣西半部，範圍涵蓋中南部地區，甚至可能北至桃園、新竹、苗栗等地，實際登陸位置尚待後續觀測確認。

降雨方面，週末前天氣仍以多雲為主，東半部偶有短暫陣雨。不過隨著東北季風於週日下午增強，北部與東北部將開始出現短暫降雨。張竣堯指出，受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，下週一、週二為主要降雨時段，其中「大台北山區、花蓮山區與宜蘭地區最有可能出現豪雨等級以上降雨」，其他地區則有短暫陣雨發生機率。

隨著颱風於下週三、週四逐漸接近，花東地區降雨將持續，中南部也可能出現局部大雨或豪雨。若颱風強度未大幅減弱，強降雨範圍恐進一步擴大。至於下週四下半天起至週六，隨颱風遠離，台灣將回歸東北季風主導的天氣形態，北部與東部地區轉為短暫陣雨天氣。

溫度方面，東北季風影響自週日下午開始顯現，北部與東北部地區整週天氣偏濕涼，氣溫落在21至25度之間。中南部氣溫變化較大，下週一、週二白天高溫仍有28至30度左右，週三、週四受颱風影響略為下降，待週五天氣回穩後，氣溫預計回升至30度以上。

受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，下週一、二北部與東部恐現豪雨，尤以大台北、宜蘭與花蓮山區降雨最劇烈。（圖／氣象署提供）

