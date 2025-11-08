強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
中央氣象署表示，今年第26號颱風「鳳凰」預計將在本週六（9日）升級為強烈颱風，進入南海後逐漸北轉接近台灣。受其外圍環流與東北季風共伴效應影響，下週一、週二各地天氣將明顯轉變，北部與東半部出現顯著降雨，大台北、宜蘭與花蓮山區甚至可能達豪雨等級。氣象署預計將於下週一發布海上颱風警報，下週二進一步發布陸上警報。
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。
張竣堯表示，鳳凰颱風目前強度雖持續增強，但在穿越呂宋島後，受到不利海氣環境影響，預估將不再繼續增強，甚至可能略為減弱。根據目前路徑推估，最接近台灣的時間將落在下週三晚間至週四清晨，颱風中心不排除登陸台灣西半部，範圍涵蓋中南部地區，甚至可能北至桃園、新竹、苗栗等地，實際登陸位置尚待後續觀測確認。
降雨方面，週末前天氣仍以多雲為主，東半部偶有短暫陣雨。不過隨著東北季風於週日下午增強，北部與東北部將開始出現短暫降雨。張竣堯指出，受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，下週一、週二為主要降雨時段，其中「大台北山區、花蓮山區與宜蘭地區最有可能出現豪雨等級以上降雨」，其他地區則有短暫陣雨發生機率。
隨著颱風於下週三、週四逐漸接近，花東地區降雨將持續，中南部也可能出現局部大雨或豪雨。若颱風強度未大幅減弱，強降雨範圍恐進一步擴大。至於下週四下半天起至週六，隨颱風遠離，台灣將回歸東北季風主導的天氣形態，北部與東部地區轉為短暫陣雨天氣。
溫度方面，東北季風影響自週日下午開始顯現，北部與東北部地區整週天氣偏濕涼，氣溫落在21至25度之間。中南部氣溫變化較大，下週一、週二白天高溫仍有28至30度左右，週三、週四受颱風影響略為下降，待週五天氣回穩後，氣溫預計回升至30度以上。
看更多 CTWANT 文章
不敢住了！裝潢工人觸電身亡「婚房慘變凶宅」 屋主怒求償220萬
每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
其他人也在看
鳳凰颱風最新風雨預測 暴風侵襲率「全台本島」破5成
鳳凰颱風最新風雨預測 暴風侵襲率「全台本島」破5成EBC東森新聞 ・ 5 小時前
樂舒適傳擬透過香港IPO募資24億港幣
【財訊快報／劉敏夫】外電引述IFR的報導指出，嬰兒紙尿片製造商樂舒適(Softcare)據稱透過香港首次公開募股(IPO)籌集24億港幣。IFR引述未具名人士消息報導，樂舒適將香港IPO價格定在指示價格區間的上限，籌資24億港幣。財訊快報 ・ 1 天前
【公告】普瑞博董事會決議辦理現金增資發行新股
日 期：2025年11月07日公司名稱：普瑞博(6847)主 旨：普瑞博董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：陳彥文說 明：1.董事會決議日期:114/11/072.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,400,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣180,000,000元至192,000,000元6.發行價格:暫定為每股新台幣75-80元。實際發行價格及發行條件授權董事長依相關法令規定訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計240,000股。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%計2,160,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購151.79198875股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股部分，由各股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之中央社財經 ・ 1 天前
MLB》「今年世界大賽史上最好看」A-Rod指出3理由
2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」中時新聞網 ・ 15 小時前
輝達落腳北士科T17、T18基地 李四川：預計下周五與新壽簽解約
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北投士林科技園區T17、T18基地，由於此處已由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商合議解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額已經過會計師審查，預計下周五（14日）簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
鳳凰颱風襲台時間曝！ 週一發布海警、週二陸警
鳳凰颱風增強為中颱，朝台灣逼近！氣象局預估下週三晚至週四清晨可能登陸台灣中部，週一將發布海上颱風警報，週二則發布陸上颱風警報。西半部地區面臨較高威脅，澎湖、台南與高雄侵襲機率已突破六成，專家分析鳳凰颱風走的路徑類似九號颱風，TVBS新聞網 ・ 9 小時前
黃明志涉案現身配合調查！星馬鞭刑制度引關注 「打一鞭就半死」皮開肉綻只能趴睡
林裕豐日前在節目《震震有詞》上透露，曾受邀觀賞新馬地區施行鞭刑的紀錄影片，形容過程極為殘酷：「行刑前會將犯人衣服剝光，拉成X型固定，行刑者必須確認體能條件合格，打下去皮開肉綻，打完還會幫你上藥，再繼續鞭。」他指出，曾有部分台灣民間團體主張引進鞭刑作為詐騙防...CTWANT ・ 7 小時前
戴資穎宣布正式退役 小戴爸爸:該好好休息了
南部中心／鄭兆佐、陳芷萍 高雄市報導台灣羽球球后戴資穎7日晚上在個人臉書突然發文，宣布正式退役！文中說到，因為不想讓大家看到脆弱的自己，所以不會舉辦退役儀式。戴爸爸上午接受媒體採訪表示，小戴從去年巴黎奧運後，飽受膝傷之苦，今年終於雙膝都動了手術，未來會先休息，等膝蓋復原後，可能會去爬玉山、環島旅行。FTV Sports ・ 13 小時前
糖友自我血糖監測不能少 專家教你不痛測法
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】控制血糖值在正常的範圍，是糖尿病患必須做好的自我照顧，但是，很多患者因為怕互傳媒 ・ 10 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 11 小時前
護國神山運動會 黃仁勳真情告白 喊"沒台積就沒輝達"
財經中心／楊思敏、戴亞倫、陳威余 新竹報導)台積電運動會8日盛大舉行，現場超過萬人參加，只可惜創辦人張忠謀身體微恙，沒來參加。但邀請了輝達執行長黃仁勳，不只用中文致詞，一上台就真情大告白，說沒有台積電，就沒有輝達。全場氣氛炒到最高點，就是董事長魏哲家宣布，基層員工特別獎金每人發2萬5千元。民視財經網 ・ 9 小時前
虎航今高雄客艙組員初試 積極網羅生力軍
[NOWnews今日新聞]瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上（10）月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 11 小時前
立冬過後迎好運！4生肖貴人相助 財源滾滾來
立冬過後迎好運！4生肖貴人相助 財源滾滾來EBC東森新聞 ・ 8 小時前
天氣》鳳凰面積「好幾個台灣大」！劇烈降雨先北後南 紅到發紫
明（9）日下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。氣象署指出，下周一（10日）到下周二（11日）受到颱風外圍環流及東北季風影響，東北部地區及大台北、東部山區有局部豪雨等級以上發生的機率；下周三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，降雨趨勢顯示連4天紫紅一片的高雨量。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大。中時新聞網 ・ 8 小時前
《產業》漲價告吹 SCFI美線轉跌
【時報-台北電】貨櫃航商11月1日漲價行動告吹，上海航交所運價指數SCFI終止連四漲，7日翻黑下跌3.59％至1,495.1點，其中美西線下跌16.43％，將大部分漲幅回吐，美東線超跌17.16％；歐洲線進入合約價議約期，船公司控艙挺價積極，本周歐洲線小跌1.56％、地中海線小漲2.32％。 台驊投控總經理顏益財表示，貨櫃航運市況看起來沒有那麼悲觀。美國將中國芬太尼關稅降至10％，對中國出口接單有幫助，從10日生效開始下單，推算11月中下旬、12月可能會出現補貨潮，一路延續到農曆過年前，有助支撐運價。 美國今年進口貨量受到關稅戰影響出現衰退，顏益財估，年底補貨潮的貨量大概比全年平均成長約3％～4％，加上美國取消小額包裹關稅免稅之後，電商貨多數變成大宗貨，從空運轉到海運，也有助貨量增加，農曆年前美國線運價大幅下跌機會不大。 短期市場仍難擺脫運價下行壓力，但長期看，顏益財認為，目前美國傳統產業和經濟不好、消費信心低迷，加上紐約市長、維吉尼亞州和新澤西州州長選舉由民主黨取得勝利，帶給美國總統川普壓力，因此研判在明年11月舉行期中選舉前，關稅下降比上調的機率增加，只要關稅調降緩解消費物價指數，時報資訊 ・ 17 小時前
鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未緯來新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰強襲台灣「劇烈降雨」 專家：估週一先有共伴雨
鳳凰颱風來襲！氣象專家警告：北部、東部最快週日晚間起出現「劇烈降雨」，中西部也需嚴防致災性豪雨。專家指出，東北季風與颱風環流形成「共伴效應」，將帶來兩波強降雨，11月颱風雖罕見，但其風場廣大、影響時間長，民眾務必提高警覺，做好萬全準備！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝
生活中心／李明融報導儘管已經進入到秋冬季節，但依舊有颱風生成，中颱鳳凰目前正朝菲律賓本島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，對此，中央氣象署最新預測指出鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。民視 ・ 10 小時前
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付EBC東森新聞 ・ 8 小時前