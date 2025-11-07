強颱「海鷗」襲菲律賓釀188死 越南急撤離萬人、航班取消

強颱「海鷗」侵襲菲律賓。（AP）

強颱「海鷗」侵襲菲律賓，造成188人死亡、135人失蹤，數字仍持續上升，災情慘重。昨（6日）晚間則登陸越南中部海岸，當局撤離數十萬人、數百航班取消，目前至少已造成1人死亡。

據《路透社》報導，強颱「海鷗」在菲律賓造成的死亡人數不斷攀升，截至今（7日）上午6時，已造成至少188人死亡，另有135人失蹤，數字仍持續上升。菲律賓總統小馬可仕 （Ferdinand Marcos Jr.）宣布全國進入「災難狀態」。

廣告 廣告

同時，「海鷗」於昨（6日）晚間在越南中部登陸，儘管在向內陸移動過程中威力逐漸減弱，但越南政府仍警告，中部各省將持續有強降雨，雨量可能達到200毫米。越南政府目前尚未公布傷亡人數，但據官媒越通社（VNA）報導，「海鷗」造成至少1人死亡，房屋頂遭強風破壞、建築物與街道被淹、道路布滿瓦礫與傾倒的樹木。

越南政府表示，已調動超過26萬名士兵投入搜救行動、關閉6座機場，超過26萬名嘉萊省住戶撤離。「海鷗」為今年在南海形成的第13個颱風，越南與菲律賓受熱帶低壓和颱風影響，房屋遭到破壞、面臨重大傷亡。





更多《鏡新聞》報導

海鷗颱風重創菲律賓中部 洪水奪逾40命、軍機救災墜毀再添6亡

中國稱參與APEC須遵守「一中原則」 美國支持台灣平等參與

南韓電廠拆除意外搶救第2天 1工人今晨宣告死亡、瓦礫下疑發現殘指