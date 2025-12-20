強！綠鬣蜥獵人年抓1萬5千隻 領走175萬禮券

記者朱俊傑、吳繢杉／屏東報導

屏東綠鬣蜥生態危機，縣政府培訓專業獵人移除，祭出超市禮券作為獎勵，今年已經發出1095萬元的禮券，第一名獵人捕捉了一萬五千多隻，領走175萬禮券，最高紀錄一個晚上就抓到七百多隻！

獵人精準擊落綠鬣蜥。

彈弓一發擊中，幾乎伸手不見五指還是成功把綠鬣蜥擊落，這樣的神準功力可不是僥倖。

同樣是夜晚，單憑探照燈，彈弓射擊精準擊中綠鬣蜥。

獵人聯手捕捉綠鬣蜥。

或是像這樣乾脆土法煉鋼，兩人合作狂搖檳榔樹，綠鬣蜥直接掉下來，屏東每年移除的綠鬣蜥數量居全台之冠，也培養出高手雲集，其中有一名綠鬣蜥獵人一年內共抓了一萬五千多隻，成功領走175萬元的禮券。

抓綠鬣蜥獵人出面說明。

抓綠鬣蜥獵人：「每個月我們基本上都有1200隻以上，孵化期我們最高那一晚抓到700多（隻）。」

抓綠鬣蜥送禮券。

屏東今年獵龍高手第一名總共抓1.5萬隻，領走175萬元的農漁會超市禮券，等於每個月平均抓1380隻；第二名1.2萬隻抱走171萬禮券；第三名也領到167萬元，總的來說民間獵人今年抓8.7萬隻，發出禮券金額高達1095萬。

屏東抓綠鬣蜥數量。

光是以今年統計來說，屏東11月之前就抓了11.3萬隻，除了專業廠商抓2.5萬隻，民間抓8.7萬占比七成七，工具設備也超專業。

抓綠鬣蜥獵人：「勾住這個弦，然後這樣射擊。」

拉弓、魚叉、射擊，不只樹上，綠鬣蜥藏田間也能精準捕捉。

抓綠鬣蜥獵人：「抓到技巧經驗，一路這樣捕捉，萬丹、新園、竹田那邊就是（綠鬣蜥）比較密集，往年的話都是經費用完我們就沒有在打了。」

縣府祭出禮卷促進移除綠鬣蜥。

領走上百萬禮券，獵人們很低調也坦言並非正職工作，縣府祭出誘因移除量大躍進，是否真能減緩綠鬣蜥肆虐，成效有待觀察。

