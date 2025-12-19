彈劾、罷免、倒閣差在哪？4種制衡手段門檻一次看 黃暐瀚點破：這招「分分鐘能成」卻難解僵局

立法院針對總統與行政院長有多種制衡手段，包括彈劾總統、罷免總統、倒閣，以及彈劾行政院長。政治評論員黃暐瀚在節目中詳細解析四種方式的門檻差異，直指目前僅倒閣可行，但其餘三種都有實質困難。

倒閣：門檻最低但效果有限

黃暐瀚指出，倒閣是四種手段中最容易執行的。根據憲法規定，只需三分之一立委、也就是38席提出，二分之一立委、57席贊成就能通過。以藍白目前共62席來看「分分鐘的事情」。

倒閣通過後，行政院長必須請辭下台，總統可選擇解散國會並在60天內重新改選，或直接更換行政院長。但黃暐瀚認為效果有限，「倒閣換院長,還有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，『卡死』依舊無解」。新任閣揆仍會聽命於總統，無法改變府院與在野黨的對立局面。

彈劾總統：76席門檻加憲法法庭審理

彈劾總統的門檻明顯提高。依憲法增修條文第二條第十項規定,需立法院二分之一、57席提議，全體委員三分之二、76席議決。黃暐瀚分析，藍白可以提出，但要通過76席議決，以藍白目前共62席。需要「14位民進黨立委叛逃」，機率極低。

即使立法院通過，還需送憲法法庭審理。依規定憲法法庭需10位大法官才能開會、9人議決,但目前僅剩8位大法官，「憲法法庭形同被廢一年」。黃暐瀚直言，彈劾總統「第一關你就過不了76席，第二關到憲法法庭你還是過不了」，此路根本不通。

罷免總統：需76席加全民投票

罷免總統的提案門檻較低，僅需四分之一立委、29席提出，但同樣需要三分之二、76席通過。黃暐瀚指出，這與彈劾一樣卡在76席門檻,「罷免總統跟彈劾總統都極難」。

更關鍵的是，立法院通過後還需交付全民投票。必須有全國二分之一選民、約900多萬人投票，且其中過半數同意才能成立。黃暐瀚以過去「鳥籠公投」為例，若一方認為不利可能呼籲支持者不要投票，「即使最後投出700萬票，但總投票數只有800萬的話，這是失敗的」。

彈劾行政院長：可行但實質影響小

相較之下，彈劾行政院長的門檻最低。只需兩位監察委員提議，九位監委審議，七票以上通過即可。黃暐瀚認為這「辦得到」，但效果有限。

他解釋，彈劾公務人員的結果通常是記過、申誡或送公懲會，「對於一個政務官，尤其是全國最高的行政首長，是沒有什麼影響」。即使被彈劾，總統仍可讓卓榮泰續任行政院長，「侮辱性極強，實質傷害不大」。

倒閣重選？2008年國民黨曾有81席 非不可能

談到76席門檻是否可能達成，黃暐瀚以歷史為例。2008年國民黨立委有81席，加上無黨籍與泛藍共85席，「所以不是不可能有76席以上」。

他認為若藍白對民意有信心，可以倒閣重選作為論述，「這是國家的危機存亡之秋，一定要投給國民黨民眾黨，加起來要超過76席我們才能罷免他」。但他也坦言，這需要藍白評估是否真有六成以上民意支持，「罷免就是投票，投了票才知道」。

黃暐瀚總結，目前四種手段中，只有倒閣最可行且能立即執行，但無法解決朝野對抗。彈劾與罷免總統都卡在76席門檻與後續程序，以目前藍白62席來看，「三個字：謝謝收看」。