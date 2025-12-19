彈劾不成賴清德也得弄他一下

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

立法院三讀通過的財劃法修訂案以及停砍公教年金法案，行政院長卓榮泰通通不副署、賴清德總統也拒公佈。藍白在野黨團19日、共53名立委在立法院聯合召開記者會，指控其毀憲亂政、破壞憲政秩序，正式宣佈將提案彈劾賴清德。

說白了，民進黨政府以不副署、不公佈的方式，不惜和立法院對幹，阻礙法案落地生效，就是想逼著在野黨倒閣，那麼只要犧牲卓榮泰下台，賴清德就可以依憲宣佈解散國會、重新改選，民進黨或有機會重奪立院主導權。但，藍白陣營也不含糊，清楚賴清德套路，我就偏不倒閣，而是把行政院長和總統一併送彈劾。

雖然彈劾案通過的門檻得全體立委2/3以上（76席）同意，方可聲請司法院大法官審理，而藍白加無黨合計只有62席，還差14票，大法官人數也湊不齊，根本遙不可及，可謂不可能的任務，卻能展現在野聯袂反制意志、維護憲政體制的象徵意義。

正如鄭麗文所言，賴清德上台不過一年多的時間，「窮台、亂台、毀台」，讓台灣政局陷入惡鬥迴圈。國民黨整理出其執政十大亂象，包括：行政團隊霸淩盛行、勞動部門負責人濫用就業安定基金開演唱會、操控大法官選舉、新青安政策釀成炒房亂象、發放數位身份證黑箱作業、詐騙金額破千億新台幣等。

難怪，由郭正亮和邱毅等人，在網路上發起彈劾賴清德連署行動，不到24小時，連署已經突破了200萬份，人滿為患，熱度夯到一度癱瘓網站，凸顯少數總統、分裂政府，卻倒行逆施，妄圖以行政權淩駕立法權，無視代議民主精神，致使民怨沸騰、民氣可用，就算拉不下賴清德，對他也是當頭棒喝！（圖片翻攝網絡）