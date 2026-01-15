政治中心／綜合報導

藍白對總統賴清德提彈劾案，第二場公聽會接續登場，民進黨立委王義川用台語論述，但開場講不到30秒，就被孫文學校總校長張亞中要求講"國語"，他氣的回嗆，聽不懂就去找翻譯。藍白提的六點彈劾理由包括台積電赴美投資，立委沈發惠也酸，那鴻海投資中國也要彈劾賴清德嗎？

立委(民) 王義川：「我最欽佩的就是張其祿教授，他開宗明義就說，今天這是制度的討論。」

出席彈劾總統公聽會，民進黨立委王義川用台語論述，才開場不到30秒，突然被打斷！

彈劾公聽會張亞中要求講國語 王義川怒回：聽不懂去找翻譯

疑似聽不懂台語，張亞中要求用中文，遭王義川怒嗆聽不懂去找翻譯。（圖／民視新聞）





立委(民) 王義川vs.孫文學校總校長 張亞中：「今天辦這個公聽會，後面又要拖三個月，（用國語好不好）。」

坐在專家學者區的孫文學校總校長張亞中，直接要求王義川講國語，王義川一時愣住，現場鴉雀無聲整整10秒。

立委(民) 王義川vs.立法院副院長 江啟臣：「那個我想我們就彼此尊重好不好，來繼續，他那什麼意思？主席他那什麼意思？來請繼續發言沒關係。」

公聽會主席江啟臣出來打圓場，會議才繼續進行，但王義川越想越氣。

立委(民) 王義川vs.孫文學校總校長 張亞中：「我自己用什麼語言說，是我的權利啦，你要是聽不懂，聽不懂去找翻譯啦，莫名其妙，我講我的話，你在囉唆什麼意思的。」

嗆張亞中聽不懂台語，自己想辦法。對於藍白彈劾提出的六點理由，沈發惠則一一打臉。

立委（民）沈發惠：「編列預算就是行政院的權力，預算編得好或不好，你同意或不同意，那是立法院的權力，結果你說用你這個理由來彈劾總統，第二個理由它說因為造謠抹黑，從來彈劾的理由都是看總統做什麼事，而不是看那個人說什麼話，台積電赴美投資所以要彈劾賴清德，那為什麼鴻海去投資中國，也要來罷免賴清德好了。」





兩場公聽會落幕，立法院下週三、四將召開全院審查會，邀賴總統親自出席說明，屆時勢必再成朝野攻防焦點。

原文出處：彈劾公聽會張亞中要求講國語 王義川怒回：聽不懂去找翻譯

