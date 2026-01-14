彈劾公聽會 學者綠委火爆互槓

立法院14日針對彈劾賴清德案總統舉行首場全院委員會公聽會，在學者專家綜合答覆階段出現火爆場面。立法院長韓國瑜緊急出面調解緩頰。（陳君瑋攝）

立法院全院委員會14日舉行賴清德總統彈劾案公聽會，綠營推薦的學者律師與發言綠委堅持閣揆有權不副署，在野若認為卓榮泰違憲，就應發動倒閣，而非針對賴清德；在野推薦的學者則直指，卓揆只是稻草人，倒閣無法制衡賴清德。談到預算審議爭議，雙方更爆發口角，現場氣氛火爆。

前監察委員仉桂美昨於公聽會指出，行政權已獲覆議機會，覆議失敗就應依《憲法》第57條接受，但民進黨政府卻「不接受、不副署、不公布」，無視60％選票的民意。

前立委游毓蘭則批評，政府對美軍購大方，對內卻對軍警消「卸磨殺驢、兔死狗烹」，依法三讀通過的預算案竟抵死不編。

國民黨立委徐巧芯強調，總統為虎作倀就是重大違失，且就算卓揆下台，賴還可任命千千萬萬個卓榮泰，因此彈劾真正的始作俑者，理由充足。

成功大學法律系副教授陳怡凱反駁，閣揆副署義務在學界存有爭論，若強制行政權照單全收，恐形成「國會獨裁」，但無拘束力則會造成「總統權限無窮大」，他認為行政與立法應合作妥協，若形成僵局，解方只剩倒閣與解散國會。

東海大學法律系退休教授林騰鷂則直言，賴清德實質掌握行政權，卓榮泰只是稻草人，要在野黨倒閣換掉卓揆毫無道理，「即使倒閣，實際掌控國家行政權力的仍是賴清德。」

針對預算爭議，林騰鷂痛批賴政府送交的預算案違法，僅用2張A4紙就想通過1.25兆國防特別預算，並當場質問綠委「對得起你們的良心？不會感到羞愧嗎？」此言引發綠委莊瑞雄不滿，怒嗆「你可以講你的，但不能罵人啊」，現場一度混亂，最終由院長韓國瑜緩頰，才順利結束會議。