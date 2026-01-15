彈劾公聽會 王鴻薇喊比照日本解散國會 賴清德也下台重選

立法院對賴清德總統提出彈劾案，今（ 14）天舉行第二場公聽會；藍委王鴻薇痛批，日本最近也要解散國會，聯首相高市早苗也要下台重選，「賴清德敢跟立委一起下台重選？」(圖擷取自國會頻道)

立法院對賴清德總統提出彈劾案，今（ 14）天舉行第二場公聽會；藍委王鴻薇痛批，日本最近也要解散國會，聯首相高市早苗也要下台重選，「賴清德敢跟立委一起下台重選？」；藍委羅智強也批，賴清德總統1年半的任期就清算在野黨主席、伸手司法搞出5人大法官籌安會，「不彈劾他，彈劾誰？」

王鴻薇表示，賴清德上任這將近2年的時間，不但不以國家社稷為重，為了自己的權利與政治利益，不惜撕裂人民，更積極製造社會對立，上任不久就「輸不起」「博歹角（台語賭博出千）」，領銜發起台灣民主政治史上最大的笑話「大罷免」，賴清德總統辜負民眾對他的期待，把台灣社會帶入前所有的緊張對立，光是第一點賴清德被彈劾，就是一點都不冤枉。

她指出，大罷免大失敗後，但賴清德不見反省反而認為「在野黨沒有接受到教訓」繼續製造社會對立，公然與多數民意對著幹，發動行政院長行使「不副署」立法院通過的法律，拒絕依法行政。

王鴻薇認為，今天行政院以「不副署」對抗全民意志，讓行政首長超越法律、超越民意機關，而行政院長及背後的總統，更是成為掌握司法、立法與行政一體的獨裁者，形同讓賴清德登基「現代皇帝」，自中華民國行憲以來，從未有任何總統曾違反憲義務，不依法公布立院通過的法律。

她強調，如果要倒閣，如果想要解散國會，就要像日本最近將解散國會，連首相高市早苗都要自己下來重選，民進黨說要倒閣，賴清德敢不敢跟立委一起下台重選？「我就嗆你不敢！」，賴清德危害國家民主憲政、顛覆國家體制意圖，已昭然若揭，為維護中華民國之憲政體制，也為了全國人民安定的生活與未來，彈劾賴清德勢在必行。

王鴻薇直言，如果我們縱容沈默，我們就會眼睜睜看著台灣變成委內瑞拉，甚至讓賴清德朝向韓國總統尹錫悅的違法獨裁之路前進，「當獨裁成為事實，彈劾就是無法迴避的義務和責任」。

羅智強則引述蘇貞昌2013年彈劾時任總統馬英九的宣言，指出「作為國家領導人沒有能力解決國家問題，對人民痛苦毫無感覺，嚴重失職」、「發動政治鬥爭，粗暴蠻幹無視法紀，對民主憲政缺乏尊重」，痛批賴清德完全符合當年蘇貞昌當年的主張，「賴總統聽聽蘇貞昌的話」，呼籲不分黨派的立法委員，將國會尊嚴放在政黨利益之上，一致支持彈劾案在立法院成案，要請總統到立法院接受檢驗。

