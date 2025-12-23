彈劾卓榮泰理由曝光！徐巧芯：《軍人待遇條例》沒覆議卻不執行

藍白黨團今天（23日）向監察院提案彈劾行政院長卓榮泰，引發關注。國民黨立委徐巧芯指出，彈劾的第一項理由，就是行政院不願意執行立院通過的《軍人待遇條例》。

徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯表示，今天藍白兩黨團連袂到監察院提案彈劾行政院長卓榮泰，第一項理由，就是行政院不願意執行立院通過的《軍人待遇條例》。《軍人待遇條例》經立法院三讀，行政院沒有提覆議，代表不認為軍人加薪有窒礙難行之處，此案賴總統公布了、行政院長也副署了，但就是不編列預算，還要送到憲法法庭聲請釋憲。

徐巧芯強調，在憲法法庭未做出任何解釋前，行政院就必須依法編列預算，行政院不執行預算，就是完全未依法行政的行為。當賴清德總統詢問，為什麼今年立法院還沒開始審查明年的總預算案？她想向賴總統報告，因為這是一份沒有依法行政的「違法預算」，我們藍白委員當然不能審查。

國民黨、民眾黨立委今（23日）向監察院提出彈劾陳情。（圖／國民黨團提供）

徐巧芯呼籲行政院，盡快送出一份合法、合規的總預算案，讓我們能盡快審查。大家都知道，目前的職業軍人相當辛苦，面對兩岸的各式紛擾、由賴清德政府引起的各項紛爭，讓16萬現職軍人疲於奔命、戰備任務更繁重，同時少子化、軍隊文化的問題也嚴重衝擊國軍，我們看到國軍人才不斷流失，提早離營、退伍的狀況層出不窮，未來政府還要訂立更嚴格處罰法案，將加強對現役弟兄的規範。在這個嚴峻狀況下，行政院卻不願意給國軍弟兄更合理的薪資待遇，也不願尊重三讀通過的法律、編列預算讓立法院審查，這是藍白彈劾的第一項理由。

徐巧芯指出，美國總統川普最近才剛宣布普發5.6萬給他們的軍人，而我們台灣的三軍統帥是如何對待自己的軍人呢？目前志願役2兵一個月3萬多元的薪資，光靠這份薪水，不足以讓他們養活一家老少及生活所需，藍白通過的《軍人待遇條例》提供的志願役加給、超時加給，就是要讓基層弟兄的待遇可以提升，增加從軍誘因。同時，為了讓義務役在服役的一年中，能夠好好照顧家庭、維持生活，我們也提出比照過國內最低基本薪資，把服役的一年當作一份正常工作。

徐巧芯說，《軍人待遇條例》這項福國利民的法案，沒有遭行政院覆議，但行政院卻不願意執行，沒有編列預算，這真的讓我們難以理解。 我們的訴求是「不副署，就是獨裁」，但在《軍人待遇條例》這個案子上，行政院是連有副署的法案，都可以不執行，這樣不依法行政的預算案，如此違法，要讓立法委員如何審查？

卓榮泰。（圖／中天新聞）

徐巧芯也為國軍弟兄向行政院卓院長、賴清德總統請命，「賴總統是三軍統帥，你公布的總統令上簽著是你的名字、簽著你三軍統帥的名字，你的簽名不應該成為廢紙一張」，16萬現役的弟兄正等著115年可以開始領的志願、超時加給。但目前行政院送進來的總預算案，沒有這個數字，這讓第一線的弟兄們相當寒心，希望今天的彈劾，讓卓榮泰院長意識到，在憲法法庭沒有做出任何裁決前，三讀通過的法律就是「完全合法的法律」，行政院應該依法編列預算、依法行政，因為沒依法行政的政府，就是違法的政府，這就是我們今天要彈劾卓榮泰的原因。

