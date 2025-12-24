彈劾喬時程 藍白1月邀賴到立院

藍白提賴清德總統（前）彈劾案，將於明年1月21、22日邀賴到立院說明。（本報資料照片）

立法院26日將討論藍白所提的賴清德總統彈劾案，國民黨團總召傅崐萁24日於黨中常會報告時，投影簡報指明年2月辦首次全院委員會，邀賴到立院說明，但因民眾黨主席黃國昌在內7名白委1月31日將卸任，該時程一度引發白營不滿；不過，國民黨文傳會主委吳宗憲澄清是簡報製作有誤，將於明年1月21、22日邀總統到立院說明，與民眾黨版相同。

昨日國民黨中常會上，傅崐萁說明時以投影簡報列出「賴清德彈劾案」時程表格，指明年1月立法院先辦2場公聽會，2月首次邀請賴清德總統到立院說明，3至5月間則陸續在全台22縣市舉辦彈劾公聽會，5月再邀請賴清德第2次到立院說明，並於5月20日進行全院彈劾投票。

廣告 廣告

傅崐萁報告時，現場開放媒體採訪，相關時程傳出後，一度引發白營不滿，因民眾黨包括黃國昌在內的7名白委因「2年條款」限制，將於明年1月31日離開立院，換上新一批備位立委；倘若依照傅崐萁列出的時程，黃國昌等現任白委將來不及詢問到賴清德。

不具名白營人士表示，後7席白委在明年2月1日才就職，若2月辦全院委員會，白營剛上任的「菜鳥」哪來即戰力與賴對抗？況且明年5月就有第2場全院委員會，前後2屆白委都有詢問賴的機會，「不解國民黨背後動機」。

不過，國民黨文傳會主委吳宗憲於中常會後轉述，立院公聽會時間約於1月14、15日，預計1月21、22日第1次邀請總統到立院說明，第2次邀請時間點則在5月13日，與民眾黨版本完全相同；吳事後解釋，中常會上公開的簡報檔案有誤，以他會後轉述內容為準。

國民黨團總召傅崐萁表示，民眾黨希望1月請被彈劾人來說明，國民黨都尊重，26日院會上會統合成一個版本，藍白一定是一致的。