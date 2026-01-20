彈劾審查今登場 賴清德不出席

立法院彈劾總統審查會今登場。圖為去年在野立委反獨裁聯合記者會。（本報資料照片）

藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日將召開全院委員會審查，邀賴總統赴立院說明並接受諮詢，但總統府20日以「立院無向總統問責之權」為由，回函告知賴總統將不予列席。在野黨齊批藐視民意，「賴清德到底多怕立法院？」為防綠營突襲癱瘓，藍白發出甲級動員，揚言「落實審查」。

行政院不副署《財政收支劃分法》修正案，立法院國民黨團及民眾黨團去年底啟動我國首次總統彈劾案，立院16日將咨文送至總統府，邀請賴總統今、明兩天赴立院全院委員會說明、接受立委詢問。若成真，這也是總統首次到立院說明與接受諮詢，但藍白心裡也有底，賴出席機率不高，因此已安排備案，由各黨團推派代表發言。

總統府果然於昨天下午壓線回函立法院，表示「根據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。爰不予列席，特此函達」。

立院昨排出今天的發言名單，原訂2天藍綠白各推派15、15、2人，但民進黨團消極以對，2天只派出3人上場論述。

對此，國民黨團痛批，賴清德的缺席，不僅是公然藐視全國最高民意機關，更是對中華民國憲政體制的踐踏。若自認清白、坦蕩，何懼之有？賴清德的缺席等同於「默認」人民對他的質疑，企圖以「不出席」冷處理憲政危機，無法掩蓋其執政倒行逆施的真相。

民眾黨團也指出，賴清德的法學是「憲法法庭比《憲法》大」，根據被賴清德稱為災難的中華民國《憲法》，「總統彈劾權」是立院對總統、副總統提出的憲政追究程序，需經全體立委1／2以上提議，2／3以上決議通過，之後再聲請司法院大法官（憲法法庭）審理，「憲法法庭都是總統的人了，連來立院面對憲政程序都要閃，賴清德到底有多怕立法院？」

民眾黨主席黃國昌更批評，彈劾總統的權力從監察院改交立法院，是1997年第4次修憲時的制度變革，當時賴清德正是國大代表，但賴當上總統後，卻認為總統在彈劾案中不必對立院負責，已不僅是怯懦心虛，而是目無法紀。

國民黨團預告，今天全體委員將嚴格審查彈劾案；民眾黨團同樣發出甲級動員，要全員出席審查會。藍白除宣示決心外，據悉，也擔心民進黨團癱瘓議事，造成流會。

立院第一次審查會結束後，藍白預計在農曆年後啟動全台說明會，據悉，立法院無預算及量能可規畫全台說明會，因此預計將由政黨自行舉辦；另於5月13、14日第二次邀賴清德赴立院說明，最後於5月19日針對賴清德總統彈劾案記名投票，由於藍白席次未達2／3，預計很難通過。