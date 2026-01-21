彈劾審查登場！藍白擺「賴世凱」人形立牌抗議 黃國昌轟賴清德：躲卓榮泰背後毫無擔當

民眾黨立院團總召黃國昌今天（21日）上午在彈劾總統賴清德審查會上痛批，賴清德只會毫無擔當地躲在行政院長卓榮泰背後。（圖／李智為攝）

立法院今天（21日）舉行全院委員會，處理總統賴清德彈劾案，不過總統府昨回函，告知總統不予列席，最後改由各黨團推派立委發言。藍白今早特別在發言台旁擺放賴清德與袁世凱、清朝皇帝合成的人形立牌。提案領銜人、民眾黨團總召黃國昌則批評，賴清德毫無擔當躲在行政院長卓榮泰背後，民進黨前主席蘇貞昌曾說國會可用彈劾制衡總統的違紀，而他現在就是套用蘇的話，「用憲法的藥治憲政的亂」。

藍白在立院發起賴清德的彈劾案，於今、明兩天舉行審查會，並邀賴清德至立法院說明。不過，賴清德昨發函表示，「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，為符憲政體制，爰不予列席。」由於賴清德不出席，審查形式改由各黨團推派立委發言，每人發言10分鐘。

藍白今天一早也特別在議場的發言台旁，擺放巨幅彈劾文，以及由賴清德與袁世凱、清朝皇帝合成照片的人形立牌，藉此表達抗議。

民眾黨立院團總召黃國昌今天（21日）上午在彈劾總統賴清德審查會上，與民眾黨團準備的「賴世凱」人形立牌合影。（圖／李智為攝）

輪到黃國昌發言時表示，「當面對毀紀、破壞台灣民主憲政體制的獨裁總統，依照憲法行使彈劾權，就是立法院責無旁貸責任。」中華民國創立以來歷經非常多苦難風波，但從沒看過任何現任總統連憲法基本責任都不願遵守，賴清德選擇當中華民國第一個拒絕公布國會三讀通過法律的總統，將在憲政史上留下永遠無法抹去的污漬。

黃國昌說，國會通過的法律不是任何立委要自肥，而是讓攸關中央跟地方財政收支劃分更公平，這也是民進黨在野時不斷倡議要修的《財劃法》，但如今掌握權力的民進黨，不僅忘記過去的理想、背棄承諾，甚至無限上綱到所有權力資源、所有的錢一定掌握在賴清德手上。

黃國昌強調，賴清德是民主國家選出的總統，不是專制獨裁體制所出現的皇帝，他必須向民主憲政、民意謙卑，因為人民才是國家主人，但他忘記了，所以有必要藉由這次彈劾程序再提醒賴清德，「面對中華民國憲法，你沒有至高無上權力」。

黃國昌批評， 賴清德毫無擔當躲在卓榮泰背後，用不副署當藉口來迴避自己不公布法律的違憲責任，他接著引述2013年蘇貞昌曾說，「依照憲法規定，總統違紀的行為，國會有必要透過彈劾來制衡」，而他現在就要套運用蘇的話，「用憲法的藥治憲政的亂」。



