彈劾小馬可仕案 菲律賓國會駁回

菲律賓國會的司法委員會今天(4日)駁回針對總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)的彈劾申訴，否決了他可能因涉嫌侵吞數十億美元公帑，而導致被解職的指控。

小馬可仕近來因「幽靈基礎建設」舞弊案引發輿論風暴。相關計畫宣稱是用於防洪工程，但在去年，這個群島國家多地仍遭洪水吞噬，受災嚴重。

其中一件彈劾申訴受到左翼政黨組成的「愛國聯盟」(Makabayan)陣營支持，該案指控小馬可仕，在國家預算中塞入多項計畫，意圖將資金轉移給政治盟友。

廣告 廣告

另一件申訴則聚焦於前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)遭逮捕並被移送至國際刑事法院(International Criminal Court, ICC)，該案指稱此舉構成綁架行為。

不過，委員會以壓倒性票數否決這兩項申訴，認定內容不足以進入後續程序。

委員會副主席、眾議員薩莫拉(Ysabel Zamora)在表決前的聽證會上表示：「從申訴內容可清楚看出，並未有任何明確行為，顯示總統指示或主導三項他遭指控，意圖侵吞公帑的計畫。」她說：「政策方向不完美，並不構成可被彈劾的罪行。」

今天遭駁回的另一件針對小馬可仕的案件，由一名地方律師提出，除指控杜特蒂被捕一事外，也包含未經證實的吸毒指控。

眾議員岡薩雷斯(Alyssa Gonzales)指出，申訴未能證明小馬可仕參與所謂的「系統性貪腐計畫」。她說：「申訴內容從未揭露或納入總統在其中所扮演的具體角色。」

反對黨批阻擋究責

依據菲律賓憲法，一旦眾議院通過彈劾案，案件將送交參議院審理；若被判有罪，則將被解職，並終身不得擔任公職。

「愛國聯盟」陣營眾議員艾拉戈(Sarah Elago)表示，國會委員會的決定「明顯試圖阻擋究責程序」。她對媒體表示：「多數派拒絕讓申訴進入全面聽證階段的真正原因很明顯：政府的盟友不希望小馬可仕總統...解釋和回答針對他的嚴重指控。」

在菲律賓，任何公民皆可提出彈劾申訴，前提是須獲300多名國會議員中的至少一人背書。

馬尼拉聖多瑪斯大學(University of Santo Tomas)政治學系主任柯羅納西翁(Dennis Coronacion)本月稍早曾告訴法新社，這些彈劾申訴幾乎不可能推進。

他表示：「這些案件…幾乎不可能獲得眾議院司法委員會的批准，更不用說在院會過關，因為總統仍然獲有眾議院多數議員的支持。」