網路連署彈劾總統一下就幾百萬人，顯見不滿民進黨不副署立法院通過《財劃法》的民意，有多麼強烈！不到兩天就有這麼多人響應，就算必須立委2/3同意並需9名大法官也同意才能實現，但光是成案就足以振奮人心！同時也讓賴清德不能再當成不痛不癢的在野反制，因為已經足夠反映相當民眾的心聲，除非他仍然要一意孤行，對抗到底，那麼在他的任期結束前，藍白保證讓他星火燎原，到處著火！

綠營諷刺這樣的彈劾玩假的，根本不會過。我看卓榮泰才是玩假的，你不副署財劃法，也預告不副署停砍軍公教年金，那麼請問地方政府明年預算要怎麼編？這些再次被你們犧牲的軍公教怒火，將來保證是你意想不到的選票零蛋，你已經是四面楚歌，還在自我感覺良好，我看你的選將要再怎麼樣推給阿共？這張牌也早就不靈，就算你昨天去陸配麵店搏感情，看起來就是無比的虛情假意，令人反胃！

要知道事實上藍白財劃法版本只是把中央總預算拿走2700億分配給地方而已，中央還有足足3兆元，那麼為什麼拚死抵抗在野？無非是想以不副署摧毀立法權，再次挑戰大罷免失敗之後的少數劣勢，明眼人都能看懂。因此嗆聲藍白倒閣？他們才沒那麼蠢到被你設局！這種選輸就想盡辦法要重來，搞小動作的手段，正不斷讓中間選民看破手腳，他們能夠贊同嗎？

連柯建銘最初的反映也是「行政院長沒有不副署的空間」，可見萬年總召還是沒有忘本，結果看到院長與總統竟能共同違反憲法原則，我想他只好轉為沉默，也預示時不我予，政權未來的顛沛與不確定性日益艱困，然而這些都是總統自己找來的！有張袁世凱畫像擺得好，充分凸顯現在的賴清德，完全就是洪憲元年的那模樣。後面的故事，還需要我多說嗎？（作者為資深媒體人）