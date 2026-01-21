「彈劾是用憲法的藥治憲政的亂」 黃國昌引蘇貞昌說法：賴清德別躲卓榮泰背後

立法院今（21）日召開全院委員會，針對藍白對總統賴清德提出彈劾案，今原邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府表示，立法院無直接向總統問責之權，因此不會出席。民眾黨立院黨團總召黃國昌在提案說明時指出，蘇貞昌曾說「對於總統侵犯立法權的行為，依照憲法規定，總統違紀的行為，是透過彈劾來制衡」，當初彈劾權力從監察院移到立法院，是賴清德當國大代表時所通過，這樣修憲歷程，賴清德忘記了嗎？



黃國昌批評，當面對毀紀、破壞台灣民主憲政體制的獨裁總統，依照憲法行使彈劾權，就是立法院的責任，中華民國創立以來歷經非常多苦難風波，但從沒看過任何現任總統連憲法基本責任都不願遵守，憲法第72條寫非常清楚，當國會三讀通過法律後，除非依覆議程序否決，否則沒有總統有憲法權力選擇不公布，但賴清德2024年就賦予自己如此權力，選擇當中華民國第一個拒絕公布國會三讀通過法律的總統，在憲政史上將留下永遠無法抹去的污漬。



黃國昌直言，國會通過的法律不是任何立委要自肥，而是攸關中央跟地方財政收支劃分要更公平，讓地方政府有錢做建設、有足夠資源來照顧各縣市民眾的食衣住行育樂等各方需求，這也是民進黨在野時不斷倡議要修的《財劃法》，但掌握權力的民進黨不僅忘記過去的理想、背棄承諾，甚至無限上綱到所有權力資源、所有的錢一定掌握在賴清德手上，只有賴說了算。



黃國昌指出，賴清德是民主國家選出的國家元首，不是專制獨裁體制所出現的皇帝，必須向民主憲政、民意謙卑，因為人民才是國家主人，但賴清德忘記了，所以有必要藉由這次彈劾程序再次提醒，面對中華民國憲法，總統沒有至高無上權力；不僅如此，還要遺憾地說，賴清德甚至毫無擔當躲在卓榮泰背後，用不副署當藉口來迴避自己不公布法律的違憲責任。



黃國昌說，2013年9月蘇貞昌曾說「國會是總統的監督機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動，依照憲法規定，總統違紀的行為，是透過彈劾來制衡」，當初彈劾權力從監察院移到立法院，是賴清德當國大代表時所通過，這樣修憲歷程，賴清德忘記了嗎？現在正是套運用蘇的話，用憲法的藥治憲政的亂。





