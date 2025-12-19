彈劾是監察院執掌「與立院無關」！林志潔指「藍白只能對卓榮泰提倒閣的不信任案」：民眾黨敢嗎？

針對行政院長卓榮泰日前宣布「不副署」《財劃法》，藍白立委昨（18日）於立院司委會表決通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，藍白黨團今（19日）再提案彈劾總統賴清德。對此，陽明交大法律學者林志潔指出，彈劾行政官員是監察院執掌，立法院只能提倒閣的不信任投票，「民眾黨敢嗎？」

對於民眾黨主席黃國昌揚言彈劾總統賴清德，且「被彈劾人賴清德必須列席」，林志潔直言，「請民眾黨好好讀我國《憲法》」。她說明，依照《憲法》，彈劾總統要件是「經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，若大法官有三分之二以上同意彈劾，彈劾案即為成立，立法院應諭知總統或副總統立即請辭」。

因此，林志潔指出，彈劾總統第一要有立法委員全體二分之一以上提議，三分之二以上同意彈劾；第二要滿足第一要件後要有憲法法庭可以審理；第三，憲法法庭大法官要有三分之二以上同意。她點出，以上3個要件都要滿足，且「從頭到尾都跟監察院無關」。同時，她也直指，現在的憲法法庭遭藍白癱瘓中。

林志潔表示，依照我國《憲法》，立法委員能對行政院長做的只有提不信任案，之後就是倒閣和可能的解散國會。她直指，彈劾行政官員是監察院才能做的執掌，與立法院無關，「立法院只能提倒閣的不信任案，民眾黨要提嗎？」

（圖片來源：林志潔臉書、三立新聞）

