彈劾時程出爐！立院下週邀賴清德說明 府尊重：籲在野把握時間審預算、法案

總統府發言人郭雅慧。資料照片



立法院藍白黨團提案彈劾總統賴清德，全院委員會明起安排兩天公聽會，下週三、四邀請賴清德列席說明。總統府發言人郭雅慧今（1/13）表示，總統府尊重國會相關職權，考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後13個工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

全院委員會敲定議程，21日、22日將邀請賴清德列席，進行首次說明。由提案領銜人傅崐萁及黃國昌分別說明彈劾理由，接著由賴清德進行15分鐘說明，之後進入詢答階段，由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並可採聯合詢問方式。若賴清德未列席，則改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。

廣告 廣告

對此，總統府表示尊重，但呼籲在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

更多太報報導

賴清德任命蘇嘉全為海基會董事長 盼推進兩岸健康交流

快訊／伊朗官員表示反政府示威中有2000人死亡

有片／德黑蘭政權兩天內殺害1.2萬抗議群眾 伊朗海外媒體爆驚人數據