彈劾案審議同時推法案 劉建國力拚身權法進度

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法院今（21）日及明（22）日召開全院委員會，處理藍白兩黨提出的彈劾總統相關議案。配合全院委員會進行，立法院內政、經濟、交通、教育文化、司法、財政及國防外交等多個委員會均暫停例行會議，唯獨社會福利及衛生環境委員會今日仍照常開會，持續審查《身心障礙者權益保障法》修正草案。

社會福利及衛生環境委員會召集委員劉建國表示，《身心障礙者權益保障法》攸關身心障礙者的基本權益與生活保障，具有高度急迫性。由於行政院版本送交立法院時間較晚，導致整體審查進度落後，為避免影響修法時程，委員會仍決定在全院委員會期間加開會議，盡速展開實質審查，期盼凝聚跨黨派最大共識，讓修法內容真正回應身障者需求。

劉建國指出，本屆擔任衛環委員會召委以來，所排定的審查議程一向緊湊且具挑戰性，也被外界形容為「鋼鐵議程」。面對法案爭議性高、內容複雜的情況，他始終堅持完整審議、不流於形式，確保各界意見能充分表達、條文能被逐條檢視。

劉建國進一步說明，本週衛環委員會自19日至23日的議程，除在全院委員會期間持續審查《身心障礙者權益保障法》外，週一已完成《藥事法》及《藥害救濟法》兩項修法草案的審查並順利送出委員會；週五亦安排《病人自主權利法》及《兒童托育服務法》進行法案協商，期望加速立法進程，回應社會期待。

他強調，衛環委員會所審議的法案多與民眾健康、弱勢照顧及基本權益息息相關，即便在政治議程高度緊張的情況下，仍有責任持續推動法案審查，讓相關制度早日完善，保障人民的生活安全與權利。

