彈劾案成選戰秀 在野劍指2026

在野黨發起彈劾賴清德總統案。（本報資料照片）

在野黨推動賴清德總統彈劾案，但分析立法院現在各黨席次及彈劾門檻，基本上不可能通過，但在野黨仍堅持推動，且預計要在明年5月20日才召開立法院全院委員會進行彈劾投票，顯然「項莊舞劍，意在沛公」，目標當然不是下架賴清德，而是讓彈劾案成為選舉動員話題，劍指2026年底的九合一選舉。

彈劾總統必須先由立法院1/2以上立委提議，再經全體立法委員2/3以上同意，彈劾案才能成立並移送憲法法庭審理，也就是至少需要76席立委同意才能彈劾，以藍白現有席次，基本上過不了門檻。

廣告 廣告

藍白執意彈劾賴清德，明顯是為了選舉。首先，根據《立法院職權行使法》，全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明，也就是在野黨有機會把賴總統找來立法院說明彈劾案，若賴出席說明，勢必替選戰帶來重大話題。

若總統府以法條寫的是「得」為由，抗拒出席，在野黨也準備好在各縣市舉辦說明會，將程序延到明年520再投票，目的也是拉長戰線，以利有機會深入各縣市基層宣傳彈劾，藉機攻擊民進黨，拉抬在野黨選情。

換言之，彈劾案對在野黨來說，即便無法成功，但彈劾過程所帶來的政治效益、政治舞台，足以明知不可為而為之。

尤其對民眾黨而言，「2年條款」即將到期，不少戰將立委都要離開立法院並參選縣市長，迫切需要政治造勢舞台。至於國民黨，面對民進黨屢次主打抗中牌，也需要開闢戰場來反制，而全面檢視賴清德施政的彈劾案，恰巧能對比執政2年只會反中、政績卻蒼白的賴政府，這個絕對失敗的彈劾案，對在野黨來說顯然是利大於弊。