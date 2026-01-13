彈劾案拍板 立院1／21邀賴說明

立法院啟動對賴清德總統彈劾案，21日、22日全院委員會召開審查會，邀被彈劾人賴清德說明並進行詢問。圖為民國114年12月26日立法院通過在野黨團所提總統彈劾案，民進黨與國民黨立委各自舉出標語表達立場。（本報資料照片）

立法院啟動對賴清德總統彈劾案，程序委員會13日決議，21日、22日全院委員會召開審查會，邀被彈劾人賴清德說明並進行詢問。不過，在野立委皆悲觀認為賴不會來立院；對此，總統府發言人郭雅慧僅表示，立院本會期只剩最後13個工作天，盼在野立委以憲政職權為先，盡速審查總預算及國防特別條例。

針對行政院不副署《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團及民眾黨團去年底啟動彈劾總統賴清德相關程序，昨日程序委員會討論第4會期第3次全院委員會議程，根據議程草案，21日、22日將召開全院委員會，邀被彈劾人賴清德總統列席進行第一次說明，並由立委輪流詢問；若被彈劾人未列席，則由各黨團推派的委員進行發言。

程序委員會處理時，民進黨立委表達反對，因此進入表決，最終藍白聯手以10票勝過民進黨8票，全院委員會議程確定。

郭雅慧昨表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後13個工作天，盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速就本應於去年底完成審查國家總預算與國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

國民黨立法院黨團書記長羅智強指出，若賴總統21、22日不出席，農曆年後也會再安排一次全院委員會，等於是給賴總統2次說明的機會。

不具名藍委悲觀看待，黨團內部預估賴清德出席的機率非常低，「賴總統現階段對自己的施政與民意基礎，恐怕沒什麼自信心，大概不會來立法院接受立委們的質詢。」

白委林國成則表示，彈劾是立法院本身的權利，也是應有作為，現在總統是「有權無責」，而賴清德除了無責之外，還加上自身就不負責任，「我們也預料他不會來，就是要擺爛，畢竟他本來就不尊重《憲法》及體制、法規，就是一種霸權心態。」

林國成說，選擇不來雖然也是賴清德的權利，但賴可能沒考慮到，身為一名總統被國會彈劾，是非常丟臉的事情，倘若又不肯到立法院說明清楚，「就會更讓人民覺得他臉皮厚到無法評論」。