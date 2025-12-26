彈劾案時程出爐！ 國民黨喊「出來面對」：中華民國不是賴清德的帝制王國

總統賴清德。（圖／黃耀徵攝）

立法院院會昨天（26日）處理國民黨、民眾黨團提出賴清德總統彈劾案，經院會表決結果顯示，出席111位，贊成60位、反對51位，彈劾提案通過。國民黨當日下午也在臉書粉專發文公布相關時程，並喊話「賴清德出來面對！到國會向全民報告」、「中華民國不是民進黨的私產，更不是賴清德的帝制王國！」

國民黨表示，賴清德上任以來無視權力分立，將國家機器私有化，發動大惡罷、不公布國會三讀通過之財劃法、施壓大法官作成違憲判決，各種行徑已毀憲。

廣告 廣告

國民黨說，為了替人民「對賴清德的獨裁發出集體怒吼」，12月26日立法院通過「彈劾賴清德」提案，將邀請賴清德到國會向全民報告。

國民黨指出，民調已有超過6成國人支持彈劾賴清德，網路更有逾800萬人連署，「中華民國不是民進黨的私產，更不是賴清德的帝制王國」、「面對多數民意怒吼，請賴清德不要只會躲在總統府，應勇敢面對國會、面對被你蹂躪的民意」、「彈劾勢在必行，正義絕不缺席！」

國民黨公布立法院彈劾賴清德案預計時程如下：

115年1月14日至15日：舉行彈劾公聽會。

115年1月21日至22日：召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立院說明並接受詢問。

115年4月27日：按照立法院職權行使法，舉行聽證會。

115年5月13日至14日：召開第二次全院委員會，再邀請被彈劾人到立院說明並接受詢問。

115年5月19日：立法院進行彈劾案投票。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付

小英男孩一家都「犯後態度不佳」！檢察官震怒了 全部求重刑

炎亞綸還原「家寧公關危機群」內幕 無奈發聲：我被拉進2分鐘就被踢