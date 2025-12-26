彈劾案時程曝光！「這2天」邀賴清德說明 預計明年5/19投票

羅智強證實藍白規劃將為彈劾案召開兩次「全院委員會」，屆時都將邀請被彈劾人賴清德總統到院說明，預計明年519舉行彈劾投票。（圖：羅智強臉書）

藍白聯手提案彈劾總統賴清德，已經列入今天院會的報告事項。國民黨團稍早舉行黨團大會，證實將為彈劾案召開兩次「全院委員會」，都將邀請被彈劾人賴清德總統到院說明，預計明年519舉行彈劾投票。對此，藍白兩黨都已經有共識。（張柏仲報導）

黨團書記長羅智強說明今天的黨團大會，對於彈劾總統賴清德提出的規劃期程，將會在1月14號和15號舉行兩場「彈劾公聽會」；1月21、22號召開首次全院委員會，邀請被彈劾人到院說明並備詢問，各黨團都會推派代表詢問，如果被彈劾人沒有出席的話，就改成自行發言。明年4月27號按照《立院職權行使法》舉行聽證會；明年5月13到14號召開第二次「全院委員會」，二度邀請被彈劾人到院說明並備詢，最後將在5月19號進行彈劾投票。

羅智強強調這項期程也和台灣民眾黨完全一致，兩個黨團將共同提出對賴清德的彈劾案。他誠心呼籲賴總統只要對軍人、警消和公務員存有三顆柔軟的心、而非一味踐踏，立院隨時都可以對預算展開審查。

羅智強透露罷免聽證會將依照立法院職權行使法規定「針對總統賴清德彈劾案所涉事項，邀請政府人員及社會上有關人員表達意見與證言」。國民黨團將邀請5人、民進黨團4人、民眾黨團1人；再由國民黨團推派3人、民進黨團派3人、民眾黨團派1人進行詢問，這是大概會進行的聽證程序。

一旦賴清德總統拒絕出席該怎麼辦？羅智強說這是最弔詭的事：賴總統以前選舉時就對大家說：他會到立院針對重大國情報告同時備詢，但現在面對1.25兆軍購案他卻沒有勇氣來到立法院來。羅智強說賴總統要自毀諾言沒關係，不過彈劾程序中有「邀請被彈劾人到院說明」這樣的規定，那就請賴總統遵守憲政、遵守法律。羅智強也不諱言這項規定並沒有強制性，因此賴總統如果膽子不夠、或勇氣不足，不想來的話，他也不會很意外。但如果連這點勇氣都沒有的話，豈不是正好證明今天發起彈劾案絕對具有正當性？