彈劾案時程一次看 藍開嗆：中華民國不是賴清德的帝制王國

立法院26日院會通過國民黨及民眾黨立院黨團所提彈劾賴清德總統案，將2度邀請被彈劾人賴清德到立法院說明，時間落在明年1月21日、22日，彈劾案投票則訂於5月19日。國民黨昨也在臉書砲轟，民調已有超過六成國人支持彈劾賴清德，網路更有超過800萬人連署，「中華民國不是民進黨的私產，更不是賴清德的帝制王國！」

國民黨昨在臉書發文指出，賴清德上任以來，無視權力分立，將國家機器私有化，發動大惡罷、不公布國會三讀通過之財劃法、施壓大法官作成違憲判決，各種毀憲行徑簡直罄竹難書！因此要替人民對賴清德的獨裁，發出集體怒吼，立法院在26日通過「彈劾賴清德」提案，將邀請賴清德到國會向全民報告。

國民黨並批，民調已有超過六成國人支持彈劾賴清德，網路更有超過800 萬人連署。中華民國不是民進黨的私產，更不是賴清德的帝制王國！面對多數民意怒吼，請賴清德不要只會躲在總統府，應勇敢面對國會、面對被你蹂躪的民意！最後喊話，「彈劾勢在必行，正義絕不缺席！」

另外，根據國民黨與民眾黨規劃，以下為「彈劾時程」：

115年1月14日至15日：舉行彈劾公聽會。

1月21日至22日：召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立院說明並接受詢問。

4月27日：按照立法院職權行使法，舉行聽證會。

5月13日至14日：召開第二次全院委員會，再邀請被彈劾人到立院說明並接受詢問。

5月19日：立法院進行彈劾案投票。

