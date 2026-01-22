彈劾案第二天審查「藍白獨撐」 懇求全民支持彈劾賴清德

立法院議場。（本報資料照片）

藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日將召開全院委員會審查，綠營今選擇唱空城，獨留藍白共9位立委上台論述。首批上場的3位藍委林沛祥、翁曉玲、林思銘街喊話全民，彈劾不是政黨的對立，這是法治跟人治的對決。請全民支持彈劾賴清德。

林沛祥先上場指出，當年競選總統的賴清德說總統有義務來立院國情報告並接受諮詢，選上後卻說這個義務不存在。這樣前後矛盾的態度，也讓國人看清楚一件事，問題不在憲法怎麼寫，而在於賴清德願不願意被監督。

林沛祥說，今天立法院邀請總統列席，不是為了政治表演，而是因為賴清德總統正在面臨重大的違法與嚴重失職的指控。在這樣的情況之下，一位自認清白坦蕩的總統，理應站出來到國會向全民說明，而不是躲在一張公文後面。這不只是承諾跳票，而是對民主監督的回避，更是對國人信任的背棄。

翁曉玲接續上台指出，在全體立法委員過半數的支持下，立法院正式提出了有史以來的第一起總統彈劾案。賴清德別忘記你是人民的僕人，人民是你的頭家。

翁曉玲強調，賴清德競選的時候曾經說過，中華民國憲法是災難。結果當選後，他果然把中華民國憲法憲政體制搞成這大災難。包括把人事案搞成災難，遲不提名大法官，反而讓現任5人取代15人大法官會議；把法律案、預算案搞成大災難，拒不執行、編列立法院通過之法律案及其相關預算；最後更把民主搞成大災難，動不動就以國安、反滲透、抗中保台、效忠國家為由，來打壓已經在台灣落地生根的陸配人權。而且還限制了國人的言論表達自由和行動自由。

林思銘則表示，韓國前總統尹錫悅的案例因鑒不遠，多少有識之士均認為，今日的尹錫悅很有可能就是明日的賴清德。今天對賴清德總統提出彈劾案的全院委員會，完全不是因為政治對立，而是因為憲政失序已成為一個事實的問題。

林思銘強調，如果行政院長已經無法對立法院負責，改組內閣是不是一種政治選項？如果總統拒絕改組、拒絕協商、拒絕調整，卻一味要求國會不要干擾施政，那國會存在的意義是什麼？國會還有什麼存在的必要？只能貫徹賴校長的意志嗎？

藍委也齊聲喊話，拜託所有的國人同胞大家這一次一定要支持在野黨這一次所提出的彈劾案。

