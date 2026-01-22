彈劾案轟賴清德國家亂源 徐巧芯諷「眼睛只看著美國人」

國民黨立委徐巧芯。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院全院委員會今（22）日持續審查對總統賴清德彈劾案。國民黨立委徐巧芯發言抨擊，立法院三讀通過的軍人加薪法案、警消所得替代率，行政院並未依法編列預算，賴清德身為三軍統帥卻是政治掛帥，眼睛只看著美國人，就是不看看辛苦的自己人。

徐巧芯批評，過去賴清德擔任台南市長，可以 200 多天不進台南市議會被（監察院）彈劾；如今，賴清德擔任總統，再度違反自己選前的承諾，不敢進國會面對民意。一樣的賴清德，賴皮成性。國情報告不來說是違憲，連立法院依法邀請被彈劾人到現場，賴也一樣不敢來，不敢來也就不敢來，但賴卻又在胡扯因違憲不來。

徐巧芯諷刺，賴清德在選舉前是務實的「台獨工作者」，說中華民國、中華民國憲法是「災難」；選上總統以後，卻把憲法當成擋箭牌，天天掛在嘴巴旁邊，但是解讀的方向與內容卻不倫不類，按照自己的喜好曲解，用來逃避監督。如今，賴清德連替自己辯護為什麼不應該被彈劾都做不到。

徐巧芯也提及，最可笑的是，在立法院民進黨 51 席立委中，只有 3 位願意出來表達不同意彈劾賴清德，難道替民進黨的主席、總統說明為何不需要被彈劾，都沒人願意嗎？賴清德如此沒有票房嗎？只能說，可憐哪！

徐巧芯再表示，身為三軍統帥的賴清德，要採購軍武的時候大手大腳，動不動是 1.25 兆元特別預算、新增 3,000 億元國防預算，但對於基層士兵、警消人員卻極其苛刻。軍人待遇條例、警消所得替代率兩部法案三讀通過，無論是否送去釋憲，結果出來前就是應依法編列預算，結果行政院送進一份違法預算，幾百億元的加給不願意編列，這不是再一次讓「社會防衛韌性」最重要的軍警消寒心嗎？

徐巧芯表示，軍人待遇，按照法律通過，志願役加給加上後，最基層弟兄的待遇其實也就是 5 萬多元，僅達到社會平均值，而軍人弟兄卻是要犧牲自己自由，承擔更多風險，該給的加給，包含原本法律當中列出的「超時加給」等權益，因為賴清德莫名執拗，這樣制度化的好機會被視而不見。而且這樣的法律，能吸引更多優質人才投入軍旅，不適合者有汰除空間，不需要顧忌目前部分戰鬥部隊只剩下 70% 的編現比，而不敢汰除。身為三軍統帥，建立一個更優良的建軍體制是賴清德的義務，但賴清德政治掛帥，眼睛只看著美國人，就是不看看辛苦的自己人。

就綠營鼓吹在野提出倒閣。徐巧芯再解釋，因為在我國的政治制度裡，不是美國的總統制，也不是日本、德國的內閣制，與法國的半總統制也有很大差異。簡單來說，中華民國的總統有權無責、行政院長有責無權。更簡單來講，行政院長並非由立法院同意任命，基本上是聽命於總統，所以即便倒閣，只要賴清德不一起重選，賴甚至可持續任命一樣的人。政治的衝突只要賴清德一天死性不改，就會持續下去；所以真正憲政、國家的亂源、政治的毒瘤，是賴清德總統，而不只是一個用完即丟的卓榮泰院長。

