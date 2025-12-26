彈劾案這天投票！國民黨稱「不是賴清德的帝制王國」網狂噓：不敢提倒閣

政治中心／施郁韻報導

國民黨團與民眾黨團提出賴清德總統彈劾案，預計將於明年5月19日進行彈劾案投票。（圖／總統府提供）

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨團與民眾黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院會26日進行提案表決。最終在藍白人數優勢下，立法院長韓國瑜宣布，出席者共111人，贊成60人、反對51人、棄權0人，提案通過，預計將於明年5月19日進行彈劾案投票。對此，國民黨在臉書發聲，不少網友紛紛湧入「還不倒閣，彈劾就是打假球」。

國民黨26日在臉書發文稱，「賴清德上任以來，無視權力分立，將國家機器私有化，發動大惡罷、不公布國會三讀通過之財劃法、施壓大法官作成違憲判決，各種毀憲行徑簡直罄竹難書。」國民黨要替人民對賴清德的獨裁，發出集體怒吼，26日立法院通過「彈劾賴清德」提案，將邀請賴清德到國會向全民報告。

國民黨指出，立法院彈劾賴清德案預計時程分別為明年1月14日至15日舉行彈劾公聽會、明年1月21日至22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立院說明並接受詢問、明年4月27日按照立法院職權行使法，舉行聽證會。明年5月13日至14日召開第二次全院委員會，再邀請被彈劾人到立院說明並接受詢問、明年5月19日立法院進行彈劾案投票。

國民黨聲稱，民調已有超過六成國人支持彈劾賴清德，網路更有超過800萬人連署。「中華民國不是民進黨的私產，更不是賴清德的帝制王國；面對多數民意怒吼，請賴清德不要只會躲在總統府，應勇敢面對國會、面對被他蹂躪的民意」。

貼文一出，網友紛紛留言批評：「你們是都沒學過高中公民是不是啊？」、「帶種一點直接提倒閣嘛，還是說你們怕了？」、「不敢倒閣，在那邊提不會過的彈劾，就是作秀而已。國民黨真是噁心到極點」、「很好，支持倒閣」、「沒倒閣就是打假球啦」、「不倒閣只提案，還好意思喔」、「能不能做正事？」再度引起網友熱議。

