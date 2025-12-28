彈劾案通過「不可能任務」 賴清德坦言：藍白令人費解

總統賴清德接受友台專訪，針對立法院會表決通過彈劾案，他直接表示「令人費解」，並強調社會自有公道。

總統賴清德。（圖取自賴清德臉書）

今天（28日）友台《話時代人物》節目播出賴清德專訪，主持人鄭弘儀直接就問賴清德對於彈劾看法，他說「國民黨跟民眾黨都說要彈劾您，可是彈劾我認為是不可能，因為要立法委員三分之二同意，沒有民進黨同意，哪有可能三分之二，要大法官三分之二贊成，大法官也不可能，所以我認為這完全是不可能的任務，那既然不可能，你覺得他們到底在做什麼」。

賴清德今接受友台專訪。（圖/總統府提供）

對此，賴清德也直接回應「我感覺國民黨跟民眾黨、在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平，還去拜吳石，卻是對台灣民選的總統要彈劾，我覺得這個是社會自有公道」。

