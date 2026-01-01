彈劾案遭指浪費時間 國民黨團：是給賴政府自清反省的機會

國民黨立法院黨團。聯合報系資料照

賴清德總統今於元旦談話後受訪表示，彈劾案是浪費時間，立法院該辦正事了。國民黨立法院黨團批評，發動彈劾是給賴政府自清反省的機會，如此言論等於為卓內閣及「綠色大法官」的毀憲亂政背書，趕快國情報告並針對彈劾案答辯，才是賴總統新的一年最該做的事。

賴清德總統發表元旦談話並受訪。記者潘俊宏／攝影

國民黨團指出，2026年中華民國國泰民安、兩岸和平，是國人新年最希望實現的心願，而不論是兩岸和平或是朝野和解，啟動的鑰匙都在賴總統手上，希望賴政府回頭是岸，依法編足該編的預算、撤回該撤的法案及釋憲案，展現兩岸善意互動的誠意，拿出國家領導人該有的高度，否則必須負起衝突、停滯、對立的全責。

廣告 廣告

國民黨團表示，立法院在2025年通過財劃法、軍人加薪、警消人員退休福利、憲訴法等福國利民法案，然而賴總統領導橫跨行政、司法、考試、監察四權的政府，違憲拒編相關預算，還違憲違法啟動憲法法庭做宣判，更以不副署、不公告三讀法律，摧毀憲法、架空國會，實質邁向獨裁。當人民終結大惡罷，國會依最新民意提彈劾，賴總統就該負責向全民報告；國會此舉也是監督及匡正總統及政府毀憲亂政作為。

國民黨團批評，發動彈劾是給賴政府自清反省的機會，賴總統卻以浪費時間回應人民的憤怒，代表著賴總統對卓內閣、綠色大法官的毀憲亂政、國防部層出不窮的貪贓枉法、政府縱容詐騙猖獗徹徹底底的背書。當人民對獨裁者失去耐心，人民會有更實際的作為來維護憲政及民主。

國民黨團提到，針對行政院所提社維法、兩岸條例的修法，這是標準的管制言論、限縮人身自由的獨裁修法，國民黨團不可能同意，也絕不會縱容，依據立法院議事程序，國民黨團該怎麼做，就會怎麼做。

國民黨團提醒賴總統，朝野和解不能只是口號，放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，且在不設前提下，依「中華民國憲法」到立法院國情報告，並針對彈劾案赴立法院答辯，才是尊重憲法、守法的總統在新年最該做的事。

【看原文連結】

更多udn報導

上億人見證！男星跨年直播突下跪求婚 超甜畫面瘋傳

180公斤仿製巨石暴走！迪士尼員工肉身阻擋救觀眾

可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網全點頭了

孫女不捨9旬嬤走得太孤單 陌生網友冒大雪送別