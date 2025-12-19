彈劾無法讓賴清德下台 他喊話藍白：用這招

▲行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，引發在野黨不滿，藍白兩黨立委今（19）日聚集在議場前開記者會，發動彈劾總統賴清德，未來也將下鄉宣導。（圖／翻攝馬文君臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，引發在野黨不滿，藍白兩黨立委今（19）日聚集在議場前開記者會，發動彈劾總統賴清德，未來也將下鄉宣導。不過律師呂秋遠直言，彈劾難度太高，若真的希望賴清德下台，應讓國會改選，「不要再進行無謂的政治動作了，其實直接倒閣，才是唯一的方法。」

呂秋遠說，討論彈劾之前，應先釐清「讓賴清德下台」在現行憲政體制下有哪些途徑，第一種方式是發動總統罷免案。依現行制度，罷免須由立法院提出，至少29名立委提案、76名立委同意，才能進入罷免投票階段。投票時須有過半公民參與，且參與者中過半同意，約需978萬人投票、489萬人同意，總統才須下台。他指出，罷免「不需要總統違法」，僅是政治上的不滿即可發動，但門檻極高。

至於第二種方式，呂秋遠指出是發動彈劾案，前提是總統須涉及違法行為。他假設「總統教唆或默許行政院長不副署是否違法」作為討論基礎，說明彈劾同樣由立法院發動，須過半連署、三分之二立委同意，才能送交憲法法庭審理。他形容立法院是「檢察官角色」，而憲法法庭則是「法院角色」，負責判斷是否成立法律責任。

不過，呂秋遠也點出彈劾面臨的兩大現實問題。第一，在野黨目前僅能完成連署，難以取得三分之二席次通過彈劾案，除非執政黨立委「突然覺醒、起義來歸」，否則表決不可能過關。即使政治上可宣稱「已完成彈劾連署」，但實質上並無法律效果。

第二個問題則是憲法法庭運作困境。呂秋遠指出，總統彈劾案須至少9名大法官同意才能成立，但目前在職大法官僅8人，憲法法庭實際上已陷入癱瘓狀態。他認為，即便立法院成功通過彈劾案，憲法法庭也無法作成決議，「賴清德還是可以穩穩坐著」。

呂秋遠總結，在憲法法庭無法正常運作的情況下，彈劾或罷免在程序上都難以推進。他指出，若在野黨真要推動政治責任，理論上「倒閣重選」才是最直接的方法。只要支持度足夠，透過改選取得三分之二甚至四分之三席次，後續無論罷免或彈劾，才具備實質可行性。

