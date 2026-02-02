彈劾禁令剛解除！菲律賓副總統再遭民團提訴 被控濫用6億經費

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂再度遭民間團體提出彈劾。（翻攝薩拉臉書）

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的一年彈劾禁令剛在1月中解除，民間團體隨即於今（2日）再度向眾議院提出2份新的彈劾訴狀，指控她濫用公款、貪污、違憲與背叛公眾信任。薩拉陣營則強調，所有指控「在事實和法律層面上都站不住腳」。

這次提出彈劾的團體為「愛國聯盟」（Makabayan Coalition）及「奮起菲律賓」（Tindig Pilipinas），訴狀分別由眾議員提尼奧（Antonio Tinio）與德利馬（Leila de Lima）背書。

第一份訴狀指薩拉於 2022 年底至 2023 年第 3 季間，不當使用高達 **6.125 億披索**（約新台幣 3.29 億元）的機密經費，卻無法證明款項確實用於情報用途。第二份訴狀則整合前助理的證詞，指控她違憲、受賄、貪污，甚至包含威脅總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的指控。

為何又被彈劾？禁令解除後風暴再起

2024 年底，民團曾以類似理由提出3份彈劾案，眾議院甚至在2025年通過整合後的彈劾狀送交參議院，但最高法院隨後以違反「一年內不得重複彈劾」的憲法規定為由宣告無效。今年1月禁令解除，民團便再次提案，並由德利馬表示：「這次訴狀更精簡有力。」

薩拉能順利過關嗎？參議院態勢成關鍵

薩拉的法律團隊表示完全不意外，「已準備好在正當程序中迎戰」。值得一提的是，去年中期選舉使她的盟友在參議院增加，參議院正是彈劾案的審判機關，外界關注這是否會左右最終結果。

另一方面，總統小馬可仕目前也面臨2份彈劾案，國內政治動盪影響投資信心。官方數據顯示，菲律賓2025年第4季資本形成較前年同期下降10.9%，全年也減少2.1%。

