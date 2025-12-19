彈劾系統破300萬人數！網曝1致命bug：習近平也能連署

連署系統出現漏洞。（圖／連署系統）





行政院長卓榮泰日前不副署《財劃法》，引發政治攻防，藍白兩黨今召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將推動彈劾總統賴清德與行政院長卓榮泰。前立委郭正亮、邱毅、蔡正元等人也發起網路連署，號召民眾支持彈劾行動，引發熱議。

有網友昨（18日）在社群平台Threads分享連署頁面截圖，指出連署人數在短短幾分鐘內快速增加。至19日下午1時左右，該連署網站顯示的連署人數已突破300萬人。網頁中標示了發起與號召團隊，包括中天網路節目社群「直球對決」、前立委郭正亮、邱毅、蔡正元，台北市議員王欣儀都在列。

不過也有網友注意到該連署機制相對簡化，僅需填寫姓名與電子郵件即可完成連署，過程中未見身分或電子郵件驗證機制，甚至同一電子信箱還可重複填寫，讓連署數字真實性有待確認。

對此，網友留言認為「在自嗨什麼？要連署上街頭去連署啊」、「小心個資，不要亂點啊各位」、「記得要在2300萬前把網頁關起來」、「只有法盲會信這個假到不行的東西」、「我隨便打資料就可以連署100次」、「我剛剛資料亂打就可以連署了XD大家當笑話看看就可以」。

有網友貼出自己的連署畫面，名字輸入欄位寫下了賴清德、柯文哲、習近平等名字，電子郵件隨便填寫就送出，諷刺表示「希望我習近平連署會過」、「金正恩要彈劾賴清德」、「賴清德已加入連署」。

