彈劾總統不倒閣打假球？ 羅智強譏卓榮泰「菜瓜布院長」：隨時可換才不會上當

羅智強嘲諷卓榮泰是「菜瓜布」，隨時可換，在野黨不會為了「倒卓」就把在野佔多數的國會解散，不可能上這種當！（圖：野電視94強）

在野陣營挨轟寧可選擇彈劾總統、也不敢倒閣，根本是在「打假球」，國民黨團書記長羅智強今天（15日）嘲諷卓榮泰是「菜瓜布」隨時可換，為了「倒卓」就把在野佔多數的國會解散？在野才不會上這種當！（張柏仲報導）

立法院舉辦憲政史上首場彈劾總統公聽會，綠營推薦律師指責在野黨執意選擇「高門檻」的彈劾案，心虛轉移不敢倒閣的焦點，顯然是在「打假球」，國民黨團書記長羅智強直批民進黨真的是內行裝外行，他說卓榮泰就是個「菜瓜布院長」：換了一個菜瓜布、還有千千萬萬個菜瓜布；倒了一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰 。倒一個卓榮泰就把在野黨多數的國會解散？羅智強質問：卓榮泰有這個價值嗎？他說不會有任何的笨蛋會去上民進黨這種當。

羅智強說已經覆議過的案子，要不就接受、要不就自己滾蛋，如果卓榮泰不想做，「叫賴清德賜一條白綾，政治生命就直接結束」，不需要由在野黨對一塊菜瓜布來倒閣，一點意義都沒有。

對於賴總統可能藉由出席宏都拉斯總統就職典禮契機過境美國，羅智強則說，我國歷來民選總統在當選3個月到半年間就會過境美國本土，賴總統上任至今也快要兩年了，現在才傳出要過境美國本土，他只能說：雖然慢了一點，但總比沒有好。